PHOTOS - Un couple de Charente-Maritime tente de retrouver des survivants après le séisme en Turquie

Ils ont quitté Aigrefeuille d'Aunis, direction la Turquie. Vanessa et Alexis Priour sont arrivés dans l'est du pays jeudi dernier, quelques jours après le séisme qui a fait des milliers de morts (comme en Syrie). Vanessa est agent immobilier dans le civil. Pompier volontaire également. Son mari, lui, est pompier professionnel. Et pour eux, c'était une évidence de partir aider les victimes de ce tremblement de terre. Sous la bannière de l'ONG "Corps mondial de secours", les journées sont longues et éprouvantes : ils cherchent dans les décombres des victimes. "C'est dans mon ADN de venir aider les gens" dit Vanessa. "Notre équipe a pu sortir des personnes vivantes il y a quelques jours. Même si hier nous avons retrouvé que des personnes décédées, Tout espoir est encore possible. On s'y accroche".

Vanessa Priour, la quatrième en partant de la droite, en haut.

Vanessa Priour a l'habitude d'intervenir suite à des catastrophes naturelles : le Népal, la Birmanie, Haïti... Ca fait 15 ans qu'elle fait partie du Corps mondial de secours. Elle rentre vendredi 17.

Des opérations délicates. - Vanessa Priour

L'ONG Corps mondial de secours est mobilisée pendant plusieurs semaines. - Vanessa Priour