PHOTOS - Un habitant de Bourg-lès-Valence de retour du Haut-Karabakh

Jérôme Boyadjian, coiffeur de Bourg-lès-Valence et président de l'association Union France Arménie, s'est rendu dans le Haut-Karabakh au mois d'octobre. Il témoigne sur la guerre en cours dans ce territoire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Jérôme Boyadjian et le maire de Chouchi contraints de dormir dans une cave pendant les bombardements.

Jérôme Boyadjian est revenu en France le 25 octobre après avoir passé plus de deux semaines en Arménie et dans le Haut-Karabakh. Cet habitant de Bourg-lès-Valence est venu apporter son aide dans ce territoire du Caucase où l’Azerbaïdjan et l'Arménie se font la guerre depuis le 27 septembre.

Une nuit sous les bombardements

Jérôme Boyadjian, président de l'association Union France Arménie a pris de nombreuses photos sur place. Il s'émeut devant celle d'un cimetière de combattants déjà bien rempli : "Il y a des enterrements tous les jours. C'est très émouvant, très prenant. Ça épuise beaucoup". Arrivé le 9 octobre à Erevan, la capitale de l'Arménie, il s'est donné 15 jours pour venir en aide à la population.

Des dons ont été distribués à la population. - Jérôme Boyadjian

Grâce aux fonds récoltés par son association, il a d'abord acheté des denrées - pâtes, farine - qu'il a distribuées à plus de 200 familles réfugiées en Arménie. Puis à deux reprises, il s'est rendu sur la zone de conflit. Les trajets durent neuf à dix heures : "Il y a un pont qui a été bombardé donc il faut passer par d'autres chemins. Et puis, il faut ensuite attendre la nuit pour circuler tous feux éteints afin qu'on ne se fasse pas repérer par les drones".

L'église de Chouchi est fortement endommagée après des bombardements. - Jérôme Boyadjian

La première fois qu'il s'est rendu dans le Haut-Karabakh, c'était lors du premier cessez-le-feu rompu le soir-même : "Les bombardements ont commencé. On a dû se protéger dans une cave avec une trentaine de personnes. On a passé la nuit sur place". Dehors les routes sont explosées, les vitrines des magasins aussi.

Lors de son parcours, il a rencontré également le maire de Chouchi, la ville jumelée avec Bourg-lès-Valence. Ce dernier, dans une vidéo, a remercié la maire Marlène Mourier pour son soutien. Jérôme Boyadjian lance une nouvelle campagne de dons pour aider les réfugiés.