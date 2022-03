PHOTOS - Visite du parc des Expositions d'Avignon, lieu de stockage des collectes pour l'Ukraine

Le parc des expositions d'Avignon accueille le centre de stockage des dons pour le peuple ukrainien. Les bénévoles de la Protection civile et de l'AFUCA, l'association franco-ukrainienne, s'y relaient tous les jours.

Plus de deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, les collectes de dons sont toujours aussi nombreuses en Vaucluse. C'est au parc des expositions d'Avignon qu'elles sont toutes centralisées, sous la houlette de la Protection civile et de l'AFUCA. L'association franco-ukrainienne a déjà fait partir sept camions, sept autres doivent prendre la route cette semaine. Des bénévoles se relaient tous les jours pour trier les cartons, les protéger, les empiler et les embarquer à bord de camions, à destination du peuple ukrainien.

Des dons très utiles pour l'Ukraine : des béquilles © Radio France - Camille Labrousse

Le hall J du parc des expos est ouvert 7 jours sur 7, de 14h à 18h. Des cartons de vêtements, de couvertures, de couches pour bébé, de conserves, de médicaments, de béquilles s'y accumulent. Jusqu'à 30 bénévoles de l'AFUCA s'y activent, cutter dans une main, gros feutre noir dans l'autre. On y retrouve Victoria, dont le père est né en Russie ou Lilia, jeune femme Ukrainienne. "J'ai pleuré pendant trois jours devant ma télé, explique-t-elle. Puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mon peuple. Depuis, je viens tous les jours, ça m'aide à garder le moral".

Les dons sont prêts à partir pour l'Ukraine © Radio France - Camille Labrousse

L'AFUCA partage l'endroit avec la Protection civile, qui collecte plutôt les cartons amassés par les mairies. Elle les envoie ensuite sur la plateforme régionale, à Toulon, puis direction Strasbourg. C'est depuis l'Alsace que partira le convoi de la Protection civile, qui rejoindra la Pologne, à proximité de la frontière ukrainienne.

Le parc des expositions d'Avignon continuera de rassembler les collectes au moins pendant quinze jours encore. Les bénévoles précisent qu'il n'y a plus besoin de vêtements. Si vous souhaitez donner, privilégiez les dons monétaires. Mieux encore, donnez de votre temps : l'AFUCA recherche en permanence des bénévoles.