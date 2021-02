Plus de 200 ans après la campagne de Napoléon en Russie, des soldats russes et français enterrés ensemble

Russie et France unies ce samedi 13 février. Les deux pays ont enterré les dépouilles de 120 soldats, trois femmes et trois adolescents tombés lors de la campagne de Napoléon en Russie et plus précisément de la bataille de Viazma (environ 200 kilomètres à l'ouest de Moscou) du 3 novembre 1812. Les corps ont été retrouvés dans une fosse commune entre Smolensk et Moscou il y a une dizaine d'années. Une expertise de l'Académie russe des Sciences a établi qu'il s'agissait de victimes de la campagne de Napoléon, principalement âgées de 30 à 39 ans, explique à l'Agence France presse (AFP) l'anthropologue Tatiana Chvedtchikova.

Sous la neige et par des températures de -15°C, les 126 dépouilles réparties en huit cercueils recouverts des drapeaux des deux pays ont été mises en terre au son d'une salve de canon, en présence d'une centaine de figurants en costume d'époque, d'officiels mais aussi de descendants de grands généraux de l'époque napoléonienne.

Que votre paix soit aussi celle de nos peuples, que votre fraternité soit aussi celle de nos Nations.

A l'heure où la Russie est à couteaux tirés avec l'Occident sur plusieurs dossiers, la cérémonie a marqué un rare moment d'unité symbolique. "Au fil des générations, la mort et le temps réconcilient tout le monde", a déclaré Ioulia Khitrovo, 74 ans, arrière-arrière-petite fille du général en chef du tsar Mikhaïl Koutouzov, considéré comme un héros national pour avoir repoussé Napoléon. Le Prince Joachim Murat, arrière-arrière-petit neveu du célèbre maréchal de Napoléon, a lui exprimé sa "très grande émotion" d'être présent à Viazma "pour saluer la mémoire des soldats de Napoléon". "Que votre paix soit aussi celle de nos peuples, que votre fraternité soit aussi celle de nos Nations", a-t-il déclaré durant la cérémonie.

Une salve de canon a été tirée au moment de la mise en terre. © AFP - DIMITAR DILKOFF

Pierre Malinowski, président de la Fondation pour le Développement des initiatives historiques franco-russes, à l'origine de l'évènement, avait salué la présence de ces descendants "directs des grands acteurs du conflit" qui commémorent ensemble ces soldats "que leurs ancêtres commandaient".

Retrouvée par hasard, cette sépulture collective est sans doute loin d'être la dernière à découvrir le long de la route de la campagne de Russie, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts.