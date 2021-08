Plus de 200 personnes manifestent leur soutien au peuple afghan à Toulouse

Trois jours après la chute de Kaboul aux mains des Talibans, 200 Toulousains se sont rassemblés pour témoigner leur soutien aux Afghanes et aux Afghans et appeler les autorités locales à se positionner pour un accueil plus massif de réfugiés.