Environ 400 personnes se sont rassemblées pour manifester à Gérone, dimanche 25 mars, après l'arrestation du leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont. L'ex-président du parlement régional et ancien maire de la ville, en exil en Belgique depuis la proclamation d'indépendance de la Catalogne, a été arrêté par les policiers allemands alors qu'il rentrait d'un voyage en Finlande. Pour les manifestants, cette arrestation ne marque pas un coup d'arrêt pour le processus d'indépendance.

Les gens vont sortir dans la rue et paralyser le pays

Pour Francina, pas question de voir la fin de la cavale de Puigdemont comme une mauvaise nouvelle pour les indépendantistes. "C'est un point de plus en faveur de l'indépendance !", s'exclame la quinquagénaire. "J'espère que cette arrestation sera le détonateur parce que c'est très grave. À chaque fois, de plus en plus de gens réclament l'indépendance parce qu'on ne veut pas vivre dans un pays comme celui-là." Fernand y voit aussi un moteur pour redynamiser les troupes catalanes : "On ne va pas s'arrêter ici. Jusqu'à ce que le dernier d'entre nous soit en prison, on va se battre", martèle ce Français installé dans la région de Gérone depuis qu'il a 15 ans.

Pour autant, tous les Catalans présents affirment que l'arrestation de leur leader va renforcer la tension qui règne entre la région et le gouvernement central. "C'est un pas de plus en avant. Madrid tend un peu plus la corde. Le peuple est pacifique et tolérant face à tant d'injustices et d'agressivité de la part du gouvernement espagnol mais il arrivera un moment où cette corde va se rompre...", prédit Martin, 33 ans. "Maintenant ça suffit !", éclate Josefina. Cette femme de 58 ans est remontée contre le gouvernement : "Puigdemont est toujours notre président parce qu'aucun autre n'a été investi. Et si le président Puigdemont va en prison, les gens vont sortir dans la rue et paralyser le pays."

Les manifestants ont demandé la libération de tous les leaders indépendantistes incarcérés après le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. © Radio France - Clémentine Vergnaud

