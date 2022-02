Près de 200 personnes pour le premier rassemblement de soutien aux Ukrainiens à Toulouse

Ce vendredi en fin de journée, entre 150 et 200 personnes se sont retrouvées à Toulouse pour un rassemblement pour la paix et dire non à la guerre en Ukraine. L’événement organisé par plusieurs associations et syndicats précèdent le rassemblement de la communauté ukrainienne prévu dimanche.