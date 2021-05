Plusieurs manifestations pro palestiniennes prévues en Ile-de-France

La manifestation pro palestinienne prévue à Paris ce samedi 15 mai a été interdite, sur la demande du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Le tribunal administratif a confirmé cette interdiction. Mais des manifestations doivent quand même se tenir en France et en Ile-de-France.

Plusieurs associations, dont l’Association France Palestine Solidarité appellent à se mobiliser pour dénoncer. Des rassemblements sont prévus ce samedi 15 mai à Évry Courcouronnes à 14h30 et Corbeil-Essonnes à partir de 16 heures.

A Paris, l'association des Palestiniens en Ile-de-France s'inquiète que des manifestants viennent quand même, malgré l'interdiction. Walid Atallah est un responsable de l'association. "Il y a des milliers de personnes qui vont venir. Je viendrai personnellement, d'abord pour manifester, et parce que nous sommes responsables de la sécurité."

Les affrontements entre le Hamas et Israël avaient fait, vendredi, plus de 100 morts à Gaza, et neuf côté israélien, et ne montrait aucun signe d'apaisement.