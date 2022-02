Près de 1.500 personnes défilent à Toulouse contre la guerre en Ukraine

Marée de drapeaux bleu et jaune ce dimanche après-midi dans le centre-ville de Toulouse. À l'appel du collectif Ukraine libre Toulouse, 1.500 personnes ont défilé pour "défendre la paix" en Ukraine et dénoncer la guerre lancée par le président russe Vladimir Poutine.

"Poutine Assassin", "Libérez l'Ukraine", "Défendre la paix en Ukraine, c'est défendre la paix en Europe". Les pancartes sont brandies haut dans le cortège toulousain organisé ce dimanche après-midi par le collectif Ukraine Libre Toulouse, des Ukrainiens installés dans la ville rose.

1.500 personnes se sont réunies à leur appel pour protester contre la guerre en Ukraine, lancée dans la nuit de mercredi à jeudi par le président russe Vladimir Poutine.

Giuliya est venue avec son drapeau ukrainien. Installée en France depuis 2014, cette femme originaire de Kiev voudrait retourner auprès des siens, réfugiés à une soixantaine de kilomètres de la capitale ukrainienne. Impossible pour le moment, alors Giuliya est venue manifester pour dénoncer l'invasion russe. "Nous étions comme frère et sœur et là, la Russie nous a planté un couteau dans le dos, estime Giuliya. On a plus de liberté qu'en Russie, et maintenant ils veulent nous couper tout ça. Poutine veut faire de nous des esclaves russes."

"Cette guerre, ce n'est pas au nom du peuple russe"

Eugène fait lui aussi flotter son drapeau bleu et jaune dans les rues toulousaines. Cet Ukrainien estime qu'il faut agir maintenant contre Vladimir Poutine : "Si on ne fait rien maintenant, je suis sûr que Poutine ira plus loin, avec des combats dans d'autres pays, comme la Finlande. Plus il ira loin, plus il y aura des morts dans le futur" dénonce l'homme de 28 ans.

Plus discrète, Mayya se tient sous une pancarte aux couleurs du drapeau ukrainien, barrée par le slogan "Stop Poutine". Mayya est Russe, mariée à un Français et "ne supporte pas l'idée que l'Ukraine n'a pas droit de choisir son destin toute seule." "Toute cette agression, cette guerre, ce n'est pas au nom du peuple russe, ce n'est pas notre décision. Je me sens malade, vraiment malade" poursuit Mayya.

"Je ne peux pas croire que l'Ukraine soit le terminus de toute cette affaire pour Poutine, s'inquiète de son côté Katarina, originaire de Kiev. Parce que Poutine ne s'attaque pas à la culture ukrainienne. Il a annoncé la guerre à la culture européenne, contre la démocratie la liberté d'expression."

"C'est comme si c'était arrivé à Paris parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les cultures. On ne peut pas juste regarder comme ça de loin" estime Katarina, qui salue la mobilisation du jour : "Ça permet de faire pression sur les politiques qui peuvent décider de faire quelque chose"

La mobilisation s'est terminée sur la place du Capitole quelques heures avant l'annonce de nouvelles sanctions par l'Union européenne contre la Russie et de nouvelles aides pour l'Ukraine.