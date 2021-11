Polaris 21 : un exercice exceptionnel mobilisant 6000 militaires au large de Toulon

6.000 militaires français et étrangers dont 4.000 marins français participent dès ce jeudi à un exercice exceptionnel en Méditerranée notamment qui va leur permettre de préparer la "guerre de demain" en mer. Un exercice interarmées et inter nations inédit par son ampleur et sa haute densité.

Six nations, 25 bâtiments dont le porte-avions Charles de Gaulle, et 65 aéronefs (dont 20 Rafale Marine) participent depuis ce jeudi à Polaris 21, un exercice grandeur nature inédit afin de préparer la Marine nationale et plus généralement les alliés de la France à un potentiel conflit qui pourrait se dérouler en mer. Douze bateaux ont déjà appareillé ce jeudi de Toulon, les autres vont en faire de même pour une montée en puissance pendant une semaine. Les véritables hostilités vont débuter dans une semaine, nécessitant un engagement de haute intensité avec une opposition entre la force bleue et la force rouge. L'exercice va se jouer principalement en méditerranée occidentale, mais avec des impacts aussi sur la façade atlantique française.

Le scénario précis n'est connu que de quelques initiés afin justement de garantir l'efficacité de l'exercice mais dans les grandes lignes, il s'agira pour la force bleue (qui sera constituée du groupe aéronaval articulé autour du PA Charles de Gaulle) de réagir face à l'attaque d'une partie du continent par la force rouge (rassemblée autour du porte-hélicoptères Tonnerre) se revendiquant du pays fictif "Mercure". Et pour accentuer la difficulté, cette même force rouge mettra en place un dispositif aéroterrestre qui empêchera la force bleue d'approcher des côtes.

Particularité de cet exercice, au-delà de la densité et de la qualité des unités (Marine, Terre et Air) qui sont engagées, c'est un exercice qui intègre tous les nouveaux champs que l'on pourrait désormais retrouver dans un conflit aujourd'hui. Les équipages vont donc devoir faire face à la guerre de la désinformation, mais aussi à celle qui se joue dans le cyberespace, ou via des champs électromagnétiques. "Tout ce qui épaissit le brouillard de la guerre" résume le contre-amiral Christophe Cluzel à la tête de Polaris 21.

Ce dernier ne connaît pas d'ailleurs non plus la totalité du scénario. "Je sais simplement que nous serons à 2.000 km lorsque l'action va débuter. Et que l'ennemi va mettre une bulle de déni d'accès sur une zone. Ce que je veux démontrer, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans le déni d'accès. Avec de l'audace en combinant nos effets avec une approche assez large, avec par la combinaison d'effets cinétiques et non-cinétiques, et avec de l'effet de surprise, on est capables de lever un à un tous les verrous de la porte que l'adversaire s'attache à mettre" détaille le commandant du groupe aéronaval.

Un moyen donc pour les forces alliées de se mettre en conditions réelles et de préparer l'avenir, mais surtout à la Marine nationale de démontrer qu'elle serait opérationnelle en cas de conflit majeur. "Je suis convaincue que demain il peut y avoir un combat dur en mer" conclut le contre amiral Cluzel. L'objectif, c'est donc de s'y préparer, mais c'est aussi un message qui se veut très clair, doublé d'une démonstration de force, adressé aux pays qui ne seraient pas les alliés de la France : la Marine nationale a les moyens d'être à la hauteur pour inventer la guerre de demain.

Fin des hostilités dans deux semaines.