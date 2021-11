Corse : dix réfugiés syriens débarqués pendant la nuit à Porto Vecchio

Arrivés à bord d’un voilier qui serait tombé en panne dans la nuit de mardi à mercredi, six femmes, deux enfants, et deux hommes - des réfugiés syriens - ont été accueillis sur le port de commerce. Immédiatement pris en charge, ils ont passé la nuit au chaud.

C’est aux alentours de minuit qu’un voilier a accosté dans la nuit de mardi à mercredi au port de commerce de Porto-Vecchio. À son bord, onze personnes, dix réfugiés syriens et un skipper allemand. D’après les premiers éléments recueillis, le bateau serait parti de Turquie avant de tomber en panne au large de Porto-Vecchio, puis d’être escorté par un bateau des douanes jusqu’au port de commerce de la cité du sel.

De nombreux moyens mobilisés pour les accueillir

Dès l’annonce de l’arrivée des réfugiés un peu plus tôt dans la soirée, de nombreux moyens se sont immédiatement coordonnés pour les accueillir et vérifier leur état de santé, tout en respectant le protocole sanitaire. Le SAMU, les pompiers, les gendarmes, les services de la municipalité ainsi que ceux de l’Etat étaient mobilisés, tout comme le maire de la commune Jean-Christophe Angelini et le sous-préfet de Sartène.

Une enquête ouverte

Selon les premiers éléments, ces réfugiés sont issus d’une même famille, composée de six femmes dont l’une enceinte, ainsi que deux enfants en bas âge et deux hommes. Après leur visite médicale, les réfugiés et le skipper ont pu se restaurer et passer la nuit dans une résidence de vacances de la commune.

Une enquête va être ouverte pour déterminer les circonstances de cette arrivée. L’extrême sud de la Corse avait déjà accueilli des réfugiés, en 2010 à Bonifacio. 123 kurdes avaient été retrouvés abandonnés sur une plage de la cité des falaises.