PORTRAIT - Kateryne, étudiante ukrainienne devenue serveuse à La Grande Georgette, à Reims

Les patrons de La Grande Georgette, à Reims, Baptiste Collignon et Clara Obeuf, ont embauché, en mars 2022, Kateryne, une jeune femme venue d'Ukraine,

Il y a un an jour pour jour, le 24 février 2022, la vie de tout un pays basculait. La Russie envahissait l'Ukraine. Depuis, 7,5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays pour rejoindre l'Europe selon l'Organisation mondiale de la Santé . En France, le ministère de l'Intérieur en compte 66 000. Et plusieurs centaines d'entre eux - 742 selon la Préfecture - ont été accueillis dans la Marne, à Châlons-en-Champagne, Epernay, Vitry-le-François et surtout, Reims.

Kateryne, Ukrainienne de 20 ans, travaille depuis avril 2022 comme serveuse à La Grande Georgette, à Reims. © Radio France - Marine Protais

C'est le cas de Kateryne. Cette jeune Ukrainienne de 20 ans a quitté Kiev, en mars 2022, et a trouvé refuge à Reims. Elle a été prise en charge dans une famille d'accueil, via l'association Parrain Ukraine Reims, qui lui a trouvé un travail. Et depuis le mois d'avril dernier, elle qui était étudiante en langue arabe à l'université de Kiev, est devenue serveuse à la Grande Georgette, en face de la Cathédrale.

Des clients plus ou moins "tolérants"

Tenir un plateau, s'adresser aux clients, servir des assiettes, Kateryne savait déjà le faire. Elle avait déjà fait des extras en Ukraine, mais "le domaine de la restauration française, c'est totalement différent", raconte la jeune femme en souriant. "J'ai dû apprendre tous les noms des plats, comme le cabillaud. Je parlais français je n'ai pas appris tous les poissons ni toutes les viandes. Et j'en avais besoin pour pouvoir présenter et expliquer les plats expliquer aux clients."

Des clients qui l'ont, pour la plupart, très bien accueillie. Souvent interpellés par son accent, Kateryne leur explique qu'elle est Ukrainienne. "Ils me demandent comment je vais, comment va ma famille. Ils sont vraiment hyper gentils." Elle précise que parfois, "certains clients ne sont pas très tolérants" et posent des questions qui lui "font un peu mal au cœur, mais globalement, tout le monde s'inquiète" pour elle, à commencer par ses collègues.

"Elle apporte son sourire, son sérieux et sa rigueur" au restaurant

Ses supérieurs veillent sur elle, la directrice du restaurant, tout comme le directeur général de la Grande Georgette. "On est très très heureux de pouvoir collaborer avec Kateryne, insiste Baptiste Collignon. Elle apporte beaucoup de choses au restaurant, son sourire, son sérieux, sa rigueur. Et elle s'est adaptée hyper rapidement, en quelques jours seulement."

Et si ça ne tenait qu'à lui, il la garderait, pour toujours, dans son équipe. Mais Kateryne, elle, rêve de devenir un jour hôtesse de l'air.