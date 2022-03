PORTRAIT - William Guyot guide le convoi vers la Pologne

Le convoi humanitaire vers l'Ukraine s'est élancé, très tôt ce dimanche matin, vers la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Pour guider les 25 camions, une voiture de tête est nécessaire et elle est guidé par William Guyot. Ce pompiers Bisontins a pris les rennes du convoi. Portrait.

Au bord de la C4 en tête du convoi humanitaire de Besançon, William Guyot. Depuis le départ de la capitale du Doubs, vers deux heures du matin ce dimanche, c'est lui qui guide les 25 camions et la quarantaine de chauffeurs. Ce pompier de Besançon, n'a pas hésité à prendre une semaine de congés pour participer au convoi mais il était loin de se douter du rôle qu'il allait endosser.

Toujours le talkie walkie à la main

Il n'a dormi qu'environ deux heures de samedi soir à dimanche soir. Toute cette histoire s'est déclenchée grâce a un collègue de travail. À la base, il ne devait venir que pour conduire un utilitaire mais ses compétences d'ex militaire dans l'armée de l'aire ont quelque peu changé sa mission. "De simple conducteur, je suis passé à responsable de la sécurité et du convoi", déclare-t-il.

Si les Français avaient besoin d'aide pendant un conflit armée, j'aimerais que des Ukrainien viennent nous aider. Donc ma démarche est tout à fait logique- William Guyot

William Guyot passe sa journée au talkie. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Avant le départ c'est William qui a géré la distribution des numéros des véhicules et qui a donné les consignes à chacun. Pendant toute la journée c'est lui qui appel les camions pour les pauses, qui prévient des éventuels ralentissements et qui réalise des points sur la suite de la journée. C'est tout simplement la tour de contrôle.

Une quarantaine de bénévoles à gérer

Un des points les plus difficiles c'est de gérer tous les bénévoles. "Nous ne nous connaissons pas et pour la plupart c'est leur premier convoi donc il faut s'adapter et savoir réagir", avoue-t-il. Il a dû instaurer des règles de sécurités et de comportement sur le convoi.

Nous devons, en peu de temps, créer un cohésion de groupe et surtout avoir tous du respect les uns envers les autres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il sait aussi mobiliser les troupes et les rassurer. "Si tout se passe bien c'est grâce à vous", lâche-t-il devant tous les chauffeur lors du dernier briefing avant d'entrer sur le territoire Polonais.

La présence de William sur le convoi avec sa solide expérience rassure aussi les membres de l'association resté sur Besançon.