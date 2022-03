"Pour l'Ukraine, nous n'avons pas besoin de matériel mais d'argent", Jean Lauvergeat Croix Rouge de l'Yonne

Les initiatives solidaires sont extrêmement abondantes dans l'Yonne en direction des Ukrainiens. Collecte de matériel, propositions d'hébergement, appels aux dons, etc. Mais est-on certain d'être vraiment utile à travers ces actions ? La Croix Rouge estime qu'il faut en priorité, de l'argent.

De nombreuses mairies de l'Yonne participent actuellement à des collectes de matériel à destination des Ukrainiens. Une opération menée par l'association des maires de France (AMF) en collaboration avec la Protection civile. D'autres collectes ont également lieu dans notre département. Mais la Croix Rouge n'y participe pas. D'après son administrateur dans l'Yonne, les besoins sont ailleurs.

Des besoins d'argent

"Nous sommes en lien permanent avec la Croix Rouge d'Ukraine, la Croix Rouge russe", raconte Jean Lauvergeat, administrateur provisoire de la Croix Rouge de l'Yonne, "mais aussi les Croix Rouges polonaise, roumaine, moldave. À l'heure actuelle, les sociétés Croix Rouge qui sont directement dans le conflit ou proches du conflit, nous demandent de l'argent."

Acheter des groupes électrogènes et des radios

Le représentant de la Croix Rouge dans l'Yonne rappelle que des pays comme la Pologne et la Roumanie ne sont pas en guerre directement et donc qu'ils ne sont pas désorganisés et ont des moyens pour accueillir les réfugiés. Ces pays sont d'ailleurs plutôt des pays de transit pour les réfugiés ukrainiens selon Jean Lauvergeat. "Par contre les Ukrainiens vont avoir besoin d'un certain nombre de choses, notamment des groupes électrogènes. Vous avez remarqué que les Russes veulent absolument prendre possession des centrales nucléaires pour pouvoir couper l'électricité. Ils vont avoir besoin également de radios portables, avec des piles, pour continuer à communiquer entre eux." Cet élu national à la Croix Rouge française rappelle que les collectes de matériel doivent être acheminées et que les transports coûtent cher. Cet argent aurait pu être dépensé en dons financiers directs. "Mais toutes les démarches spontanées de nos concitoyens sont extraordinaires. Et il faut souligner cet engagement magnifique", ajoute Jean Lauvergeat.

Un concert solidaire avec l'Ukraine

"Nous avons donc fait un appel aux dons national. Il y a une grande soirée sur France Inter et France 2 ce mardi soir." Ce concert "Unis pour l'Ukraine" est produit en direct de la Maison de la Radio et de la Musique, à partir de 21h10. de nombreux artistes y participent, comme Indochine, Florent Pagny, Zazie, Clara Luciani , Pascal Obispo, Julien Clerc, Carla Bruni, Jane Birkin, Angélique Kidjo ou encore Barbara Pravi .