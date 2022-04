Pour les Ukrainiens du Poitou, le dilemme entre s'informer et ignorer les images de massacres dans leur pays

Chaque jour qui passe apporte des images très difficiles et violentes des combats qui se déroulent en Ukraine. Pour les réfugiés et les membres de la diaspora ukrainienne qui vivent dans le Poitou, le choix est difficile entre couper net et s'informer en temps réel. Témoignages.

Depuis le recul de l'armée russe autour de Kiev et l'offensive sur le sud-est de l'Ukraine, des images de populations civiles tuées dans les rues circulent de plus en plus. Il y a eu les cadavres dans les rues de Boutcha, dans la banlieue de Kiev, et les autorités ukrainiennes parlent de "21 000 civils tués à Marioupol", dans le sud-est.

D'après le procureur de la Cour Pénale Internationale ce mercredi 13 avril, l'Ukraine est même devenue une "scène de crime". Le président américain Joe Biden parle de "génocide". Alors comment les Ukrainiens présents dans le Poitou nous perçoivent ces images qui nous parviennent ?

"Quand on ne voit pas, on ne croit pas"

Certains ont besoin de couper complètement. C'est le cas des six Ukrainiennes accueillies chez Gérard, à Saint-Jean-de-Thouars, dans le nord des Deux-Sèvres. Depuis près d'un mois, une grand-mère, deux mamans, une adolescente de 18 ans et deux enfants de 11 et 7 ans vivent chez lui. Ils ont une solution radicale : parler le moins possible de ce qui se passe là-bas.

"On estime que ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux suffit donc on échange peu sur ce sujet d'autant que c'est un peuple relativement discret", explique Gérard. La télévision reste éteinte, "pour éviter la désinformation".

Lorsqu'elles décident de prendre la parole, parfois pour confier leur culpabilité d'avoir quitté leur pays en guerre, il les écoute. Mais "souvent elles me disent 'quand on ne voit pas, on n'y croit pas', elles préfèrent rester en dehors de tout ça", ajoute-t-il. Les réfugiées ont même changé de perspective après plus d'un mois de conflit car elles considèrent que leur avenir se jouera en France ou en Espagne, et plus en Ukraine.

Les yeux rivés sur les réseaux sociaux

Ce qui n'est pas du tout la logique d'Alina. Elle est Ukrainienne et elle vit à Poitiers depuis 2003. Elle passe ses journées sur son téléphone et son ordinateur à regarder les chaines ukrainiennes et suivre les informations officielles. "Je ne pense qu'à ça, souffle-t-elle. Tous les jours, on découvre encore et encore d'autres crimes autour de Kiev. Des gens tués, qui ont été torturés et massacrés."

"Ce n'est pas humain de faire ça, c'est inimaginable !" s'exclame-t-elle. Quand on demande à Alina si elle ne préférerait pas prendre la distance avec ses images, elle répond "au contraire, j'en ai besoin car je suis désolée de ne pas être là-bas". Elle craint d'ailleurs que la situation ne soit pire que prévu dans les territoires encore occupés par l'armée russe, comme à Marioupol. "C'est l'enfer là-bas", conclut-elle.