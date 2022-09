Picardie : en 1974, Elizabeth II gagne à Chantilly et rapporte la Coupe en Angleterre

De nombreux Picards s'en souviennent, et témoignent sur la page Facebook de France Bleu Picardie : le 16 juin 1974, Elizabeth II s'est rendue sur l'hippodrome de Chantilly, dans l'Oise, à l'occasion du prix de Diane. C'est d'ailleurs sa pouliche qui remporte la course ce jour-là. Le professeur d'histoire picard Maxime Patte nous raconte cette journée exceptionnelle, qui constitue la seule visite de la reine en Picardie.

à lire aussi Mort d'Elizabeth II : une reine au destin hors du commun

"Elle crie, elle se lève", et elle finit par gagner

Excellent cavalière elle-même, et passionnée par l'élevage de chevaux, Elizabeth II est venue voir courir sa jument Highclere au prix de Diane ce 16 juin 1974. "Elle déjeune à Chantilly le midi, et ensuite elle traverse la piste de course dans sa Rolls Royce, au milieu de la ferveur, raconte Maxime Patte, professeur d'histoire dans la Somme. Elle assiste ensuite à la course comme une spectatrice ordinaire, les témoins disent qu'elle crie, qu'elle se lève, et qu'elle finit par assister à la victoire de sa pouliche."

à lire aussi Mort de la reine Elizabeth II : les réactions dans la Somme

L'histoire ne s'arrête pas là. "On lui remet le trophée destinée à la championne. L'objectif tout de suite après, explique Maxime Patte, c'est de le lui reprendre pour graver son nom dessus. La reine dit "non non ! Nous avons aussi des graveurs en Angleterre, et nous ferons ça en Angleterre". Elle veut célébrer sa victoire le soir même, à Windsor, avec le trophée sur la table. En plus, vu l'histoire de la rivalité franco-anglaise, rapporter un trophée français, elle ne va pas s'en priver !" Une journée à son image, conclut Maxime Patte : "beaucoup d'audace, avec son caractère affirmé qui reprend le dessus".

Elizabeth II est décédée ce 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. En signe de respect, les organisateurs britanniques de courses hippiques suspendent les évènements prévus ce vendredi et le weekend.