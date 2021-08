Des habitants de Thionville se mobilisent pour les sinistrés d'Haïti

Depuis 2010 et le terrible séisme qui avait fait plus de 300 000 morts, Haïti n'avait connu pareille catastrophe naturelle. Partout, anonymes et philanthropes tentent de trouver des solutions pour aider les Haïtiens. À Thionville, un collectif associatif pourrait voir le jour pour acheminer de l'aide sur l'île.

Une thionvilloise à l'initiative

Haïtienne d'origine, Darling Seraphin est en France depuis 1999 et a posé ses valises en Moselle en 2009. Cette coiffeuse installée à Thionville qui garde de la famille et des amis sur l'île, a été bouleversée par cette nouvelle catastrophe qui touche son pays natal. Déjà en 2010 elle s'était démenée pour porter assistance à ses compatriotes et quand elle a appris la mauvaise nouvelle elle a souhaité agir à nouveau : "Depuis le 14 août je ne dors plus, je suis hantée par ce qu'il se passe là-bas. Les Haïtiens souffraient déjà de la crise sanitaire et maintenant ce tremblement de terre vient se rajouter, se désole-t-elle. Alors j'ai voulu organiser quelque chose en proposant à ma clientèle de participer à une cagnotte solidaire." Au-delà des dons c'était aussi l'occasion pour Darling Seraphin de sensibiliser les Mosellans au drame qui se joue en Haïti.

Un projet qui prend de l'ampleur

Lorsqu'Yves Clément, président de l'association Solidari-Thi, entend parler de cette cagnotte, il se dit qu'il y a quelque chose de plus grand à réaliser. Après deux rencontres avec Darling Seraphin, les bases d'un nouveau projet son posées. "Ce que nous souhaitons c'est créer un collectif avec tous les organismes qui voudraient venir en aide à Haïti", développe Yves Clément. Nous voudrions voir nous rejoindre des associations comme le Secours populaire, la Croix-Rouge, Emmaüs et même des clubs services comme Rotary, Lions Clubs ou Kiwanis."

Parce que l'union fait la force, il sera plus aisé ensuite pour les bénévoles de financer et d'organiser la logistique afin d'acheminer la marchandise jusqu'à Haïti, situé à plus de 7 500 kilomètres de Thionville.

Un appel aux dons

Mais pour envoyer des fournitures faut-il encore réussir à en obtenir suffisamment pour remplir le conteneur. Si Solidari-Thi va piocher dans les excédents de son magasin solidaire, Yves Clément désire mettre à contribution tous ceux qui veulent donner quelque chose : "Evidemment vous pouvez donner de l'argent mais également des articles médicaux, des vêtements d'été, des produits alimentaires secs, des jouets et des couches parce qu'il faut aussi penser aux enfants. Tout ce qui peut servir à améliorer leurs conditions de vie", détaille l'associatif.

L'intérieur de la boutique Recy-Thi à Thionville. © Radio France - Corentin Mirallés

Associations, collectivités, entreprises, particuliers… Si vous êtes intéressés par ce projet solidaire vous pouvez d'ores et déjà contacter l'association Solidari-Thi ou vous rendre dans leurs locaux 6 rue du Couronné à Thionville.