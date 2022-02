Pourparlers en Ukraine : "J'espère, plus que je n'y crois", estime Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire

L'offensive russe en Ukraine en est à son cinquième jour, les combats et les bombardements se poursuivent. Pour parler de cette guerre aux portes de l'Europe, l'invitée de France Bleu Saint-Etienne Loire le 28 février, c'est Valéria Faure-Muntian, députée de la Vallée du Gier, 3ème circonscription de la Loire et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée.

Valéria Faure-Muntian a des proches sur place, elle est en contact avec eux depuis le début de cette offensive russe en Ukraine. "Il y a ma famille mais il y a aussi tous mes collègues parlementaires. L'état d'esprit est combatif, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas de panique en Ukraine, ils gardent leur sang froid. Ils résistent coûte que coûte pour défendre leur terre, pour défendre leur souveraineté, pour défendre la démocratie", rapporte la députée.

L'Union Européenne a pris des décisions sans précédent

Face à ce conflit, l'Union Européenne débloque 450 millions d'euros pour fournir, notamment des armes à l'Ukraine. Il n'est pas question d'envoyer des troupes. "L'Union Européenne a fait un virage politique extrêmement important. Nous avons su être soudés dès les premières heures de cette attaque russe. Nous avons pris des décisions inouïes, sans précédent. L'Europe n'a jamais fait ce genre de choses, comme de fournir des armes en son nom propre. L'Europe est au rendez vous", estime Valéria Faure-Muntian.

Je ne suis pas certaine qu'ils puissent arriver à un consensus

Alors que des pourparlers vont débuter le 28 février entre la Russie et l'Ukraine, cette députée a du mal à y croire. "J'espère, plus que je n'y crois. On a bien vu ce dialogue de sourds entre la Russie et l'Ukraine depuis plusieurs années. Cela fait fait huit ans que l'Ukraine est attaquée par la Russie et maintenant, elle est bombardée par la Russie. Je ne suis pas certaine qu'ils puissent arriver à un consensus. L'Ukraine exige un cessez-le-feu et la Russie, une capitulation. Je ne sais pas à quel point ces exigences sont compatibles", confie la députée du la Vallée du Gier.