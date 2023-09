Pourquoi Charles III a-t-il choisi de faire étape à Bordeaux lors de son voyage en France ?

Il aurait pu se tourner vers Marseille, Lyon, Toulouse, Nice ou Nantes, mais non. C'est à Bordeaux que le roi Charles III a décidé de passer la troisième journée de son voyage officiel en France , commencé mercredi à Paris sous les ors du château de Versailles. Bordeaux est donc la seule ville de région à recevoir la visite du monarque britannique. Pourquoi a-t-il choisi cette destination ? Cela relève des liens entre les Britanniques et Bordeaux (qui remontent à loin), de l'histoire familiale du king (avec une pointe de nostalgie) et du goût des British pour le vin de Bordeaux.

ⓘ Publicité

Bordeaux et la couronne d'Angleterre, une longue histoire

"Rencontrer des membres des communautés française et britannique" fait partie des objectifs annoncés par Buckingham Palace, pour la visite du roi Charles III et de la reine Camilla. La Nouvelle-Aquitaine compte 39.000 ressortissants britanniques, même si la majorité d'entre eux ne vit pas à Bordeaux. L'histoire de la ville a été marquée pendant plusieurs siècles par l'Angleterre. On retiendra par exemple qu'Aliénor d'Aquitaine a été mariée à Henri Plantagenêt, devenu roi d'Angleterre (la Duchesse d'Aquitaine venait de se séparer du roi Louis VII). Autre trace concrète de l'histoire des relations entre Bordeaux et les Britanniques, on trouve à Lormont, dans l'agglomération bordelaise, le château d'Edouard de Woodstock, fils du roi Edouard Il d’Angleterre. Il y aurait résidé dans les années 1360, en pleine Guerre de Cent Ans. Pour résumer, entre les XIIe et XVe siècle, Bordeaux a vécu largement tournée vers la couronne d'Angleterre.

Charles III connaît déjà la région

En 1977, Jacques Chaban-Delmas (costume noir à gauche) avait accueilli le prince Charles à Bordeaux. © Getty

"Charles III connaît la ville et la région", rappelle Philippe Chassaigne, professeur d'Histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne et spécialiste de la civilisation britannique. Il était l'invité de France Bleu Gironde mercredi. En 1977, Charles était alors un tout jeune prince de Galles quand il était passé par Bordeaux. À l'époque, il avait visité le domaine du Château Lafite Rothschild dans le Médoc (cette fois, il a choisi un autre grand cru, le Château Smith Haut-lafitte). Sa mère, la reine Elizabeth II était, elle aussi, venue à Bordeaux en 1992. De là à voir dans le passage du king un clin d'œil à sa jeunesse, il n'y a qu'un pas.

Les vins de Bordeaux prisés des Britanniques

Enfin, Bordeaux et ses vins restent une référence pour les amateurs de vin en Grande-Bretagne. Comme un symbole, une bouteille de Mouton-Rothschild 2004, a été servie au roi des Britanniques à Versailles mercredi soir. Dans un contexte de crise viticole, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux doit révéler les chiffres des ventes 2022 ce vendredi. Le Royaume-Uni était dans le Top 5 des pays importateurs de Bordeaux en 2021. Le journal Les Échos soulignait cependant que les Britanniques avaient réduit leurs importations en volume, même s'ils avaient compensé en valeur, en choisissant des vins haut de gamme.