Pourquoi la Touraine est historiquement liée aux 70 ans de règne de Elisabeth II ?

La reine Elisabeth II est aujourd'hui la plus ancienne tête couronnée d'Europe.

6 février 1952 - 6 février 2022...Il y a 70 ans, à la mort de son père Georges VI, Elisabeth II devenait reine du Royaume-Uni à l'âge de 25 ans. Aujourd’hui, Elisabeth II fête ce dimanche le 70e anniversaire de son accession au trône d'Angleterre. Pourtant, Elisabeth II n’était pas vraiment censée devenir reine.

Nièce du roi Georges V, elle n’était que 3e dans l’ordre de succession, après son oncle et son père. Son oncle justement, Edouard VIII qui va abdiquer quelques mois après le début de son règne en 1936 et provoquer une crise constitutionnelle en épousant au château de Candé à Monts en Indre-et-Loire une américaine qui était sur le point de divorcer une deuxième fois.

Elisabeth II en a toujours voulu à son oncle - Stéphane Bern

Une abdication qui n'est jamais passée auprès de Elisabeth II explique Stéphane Bern animateur et spécialiste de la royauté : "Elle en a toujours voulu à son oncle car elle est persuadée que son abdication a provoqué la nervosité de son père Georges VI qui l'a poussé en raison de bégaiement à fumer car on lui avait dit que son bégaiement passerait en fumant. Au final, Georges VI est mort d'un cancer du poumon et donc, Elisabeth II a toujours accusé cette abdication d'avoir provoqué la mort prématurée de son père. Pour autant, le Royaume-Uni a eu une grande chance d'avoir une femme comme ça qui a fait entrer la monarchie britannique dans le 21e siècle en faisant en sorte que l'institution soit toujours aussi populaire. 70 ans après, Elisabeth II bénéficie de 85 à 87% d'opinion favorable, je ne sais pas combien de chefs d'Etat dans le monde peuvent se prévaloir d'une telle popularité après une aussi longue longévité sur le trône".

Edouard VIII a bien fait d'abdiquer

Sir Rob Young est un sujet de sa majesté. Cet ancien diplomate de la couronne britannique, aujourd'hui à la retraite à Artannes-sur-Indre près d'Azay-le-Rideau, a eu l'occasion de se pencher sur cette abdication de Edouard VIII : "Je persiste à penser qu'il nous a rendu service en abdiquant quand on voit les années qui ont suivi mais c'est quand même un atout ici en Touraine d'avoir eu ce mariage au château de Candé et de pouvoir utiliser ce lieu comme une fenêtre sur l'histoire de la famille royale".