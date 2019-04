Pourquoi le département de l’Yonne a accueilli autant de réfugiés espagnols ?

Yonne, France

Pourquoi les républicains espagnols ont fui leur pays

Pour fuir le régime de Franco car le 26 janvier 1939, le dictateur réussi à reprendre Barcelone, aux mains des républicains catalans. Tous les résistants et leurs familles veulent quitter le pays. Le gouvernement français ouvre sa frontière dans un premier temps aux civils puis aux combattants républicains. En quelques semaines seulement, plus de 500 000 espagnols franchissent les Pyrénées pour se rendre en France. C'est ce qu'on appelle la retirada. Les autorités françaises sont très vite débordées. Les réfugiés sont parqués dans des camps à Argelès-sur-Mer, Barcarès ou encore Saint-Cyprien. Mais il faut trouver d'autres solutions. Le gouvernement Daladier choisi alors 72 départements français pour accueillir ces réfugiés espagnols : Le département de l'Yonne en fait partie.

Combien d'espagnols sont arrivés dans le département

On estime qu'environ 1500 réfugiés sont arrivés dans un premier temps dans l’Yonne. Essentiellement des femmes avec leurs enfants placées dans une trentaine de communes volontaires. Les hommes, eux, sont arrivés plus tard. Plusieurs milliers après la déclaration de guerre en septembre 1939. Notez que deux ans auparavant, en 1937, plusieurs villages de l'Yonne dont Migennes, Tonnerre ou Joigny avaient déjà fait preuve de solidarité puisqu'ils avaient reçu 500 enfants basques âgés de 6 à 14 ans. Des enfants envoyés temporairement par leurs parents pour les sauver des bombardements.

Godin Villa envoyé dans l'Yonne par ses parents à l'âge d'onze ans en 1937 © Radio France - Isabelle Rose

Pourquoi étaient-ils si nombreux dans l'Yonne

Parce que ces hommes étaient une main d'œuvre facile et bon marché.

La France était en guerre et à cause de la mobilisation générale, il n’y avait plus assez d'hommes pour travailler dans les champs ou dans l'industrie. Dans le sud de la France où étaient regroupés les réfugiés espagnols, des Compagnies de Travailleurs Espagnols ont donc été constituées. Composée chacune de 250 hommes, seize ont été envoyées dans l'Yonne entre septembre 39 et mai 40 soit près de 4 000 hommes.

Une large majorité de ces travailleurs espagnols a permis de construire l'usine d'aviation souterraine de Cravant ou encore l'atelier de chargement d'obus de Saint-Florentin. Les autres ont effectués des travaux agricoles, travaillés dans les bois ou l'artisanat notamment dans l'Auxerrois.