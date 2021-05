Poursuite des violences au Proche-Orient alors que des manifestations pro-Palestiniens se tiennent en France

De nouvelles victimes sont à déplorer ce samedi au Proche-Orient. Depuis l’escalade des violences, enclenchée il y a une semaine, les tirs de roquettes et les bombardements entre Israël et le territoire palestinien de Gaza se multiplient et le bilan s’alourdit.

Le dernier décompte bilan des autorités palestiniennes fait état de 139 morts et 1.000 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi. De l'autre côté, plus de 2.300 roquettes ont été lancées sur le territoire israélien depuis lundi, tuant 10 personnes, et faisant plus de 560 blessés, selon les secours.

Ce samedi matin, dix membres d'une famille palestinienne parmi lesquels huit enfants et deux femmes ont été tués dans une frappe israélienne, selon les secours palestiniens. En riposte, le mouvement islamiste Hamas indique avoir tiré une salve de roquettes sur la métropole de Tel Aviv. Un Israélien de 50 ans a été tué. Toujours ce samedi, l'armée israélienne a détruit un immeuble abritant les locaux de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press. Les journalistes avaient été préalablement prévenus.

Une tentative de médiation entre les deux parties doit débuter ce weekend. Un émissaire américain doit rencontrer des dirigeants israéliens à Jérusalem dimanche et se rendre en Cisjordanie occupée pour des entretiens avec des responsables palestiniens.

Des manifestations en France et en Europe, en soutien aux Palestiniens

C’est dans ce contexte que plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens se tiennent ce samedi en France. Certaines se sont déjà tenues dans le calme, comme à Béziers et Montpellier.

A Paris, le rassemblement annoncé par l'association France-Palestine Solidarité et plusieurs autres collectifs est interdit mais les organisateurs ont décidé de se réunir quand même, tout en attendant le résultat du recours présenté devant le Conseil d’Etat. De premiers regroupements étaient signalés en début d'après-midi dans le quartier de Barbès et la police a utilisé des canons à eau pour dissiper les manifestants.

Par précaution, la préfecture de police a fait fermer certains commerces et stations de métro. D’autres manifestations sont interdites en France, comme à Strasbourg ou Grenoble.

Des manifestations ont rassemblé 2.500 à Madrid en Espagne et plusieurs milliers de personnes à Londres en Angleterre.