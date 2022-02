"Poutine s'attaque à nos valeurs et à notre espace de démocratie", Sabine Thillaye, députée d'Indre-et-Loire

Pour en parler, Sabine Thillaye, députée Modem de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, était l'invitée de France Bleu Touraine ce lundi matin. Franco-allemande et viscéralement attachée à l'Europe, elle préside la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale :

"Face à Poutine, ce qui est très important c'est qu'on ait une réaction commune, qu'on se sente une communauté de destin et c'est le cas. Parce qu'en réalité, Poutine s'attaque à nos valeurs, à notre espace de démocratie et de liberté. C'est notre manière de vivre qui est attaquée. C'est pour ça que la question concerne très largement l'Union Européenne."

Je pense que M. Poutine n'a pas anticipé que l'UE et ses 27 Etats membres puissent avoir une réaction forte et commune", Sabine Thillaye

"Et cette réaction ferme de l'Union Européenne, on l'a. Et je pense que M. Poutine n'a pas anticipé le fait que l'UE et ses 27 Etats membres puissent avoir une réaction forte et commune. Nous en sommes quand même au 3ème paquet de sanctions financières et économiques.

Et c'est la première fois que l'Union Européenne va financer la livraison d'armes léthales" ( pour les livrer à l'Ukraine ). "Et là, saluons le virage à 180° de l'Allemagne qui a décidé de débloquer 100 milliards d'euros pour enfin rénover son armée et en faire un outil capable de réagir avec donc ces exportations d'armes. C'était quelque chose de presqu'inespéré. Donc on voit bien qu'on est décidé à avoir une réponse très ferme tous ensemble.

Franco-allemande, j'ai grandi avec cette menace russe qui planait sur nos têtes", Sabine Thillaye

Il faut savoir aussi, si je peux vous dire un mot personnel en tant que franco-allemande, dans ma jeunesse, la menace russe planait vraiment sur nos têtes. Moi j'ai grandi avec ça. Donc dès le début, j'ai pris cette situation extrêmement au sérieux. Particulièrement sous la présidence française du Conseil européen.

Et on peut vraiment se féliciter que la France n'a jamais lâché sur la Défense. En 2017, lors de la loi de programmation militaire, on a quand même voté un budget de 300 milliards d'euros sur 5 ans pour garder notre armée opérationnelle".