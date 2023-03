Premiers contacts intéressants pour les entreprises normandes en déplacement aux Etats-Unis

Près de trois jours sur place menés au pas de charge entre rendez-vous au Consulat général de France, dans une pépinière d’entreprises à Brooklyn et entretiens privés pour certaines entreprises. Des contacts avec des sociétés américaines mais aussi avec des Français implantés depuis des années sur place et des partenaires institutionnels, ce déplacement permet de se faire une idée précise du marché américain, au-delà des livres et de ce qu'on peut trouver sur internet. Guillaume Ouinas, responsable team France export marketing à la CCI de Caen-Normandie : « l’atout du marché américain, c’est sa taille : avec le Canada, c’est le premier marché économique mondial. Mais c’est un marché très concurrentiel puisque tous les pays veulent travailler avec les Etats-Unis et le pays lui-même possède des entreprises ultra-compétentes dans tous les domaines. C’est aussi un marché très complexe, on ne peut pas comparer la côte ouest et la côte est, il faut donc être très bien préparé avant d’aborder ce marché. »

Visite d'une pépinière d'entreprises à Brooklyn © Radio France - Philippe Thomas

« Un client potentiel énorme pour nous »

Certaines entreprises profitent de ce déplacement pour avoir des rendez-vous sur place. C'est le cas d'Aurora, implantée à Rouen et qui a des fournisseurs à Bayeux. Elle a inventé un dispositif unique au monde qui permet de stériliser à froid et sans produits toxiques les dispositifs médicaux, les tuyaux intubés sur les patients par exemple. Et ce déplacement devrait porter ses fruits. Jan Laarman, directeur général d'Aurora-stérilisation : « on a obtenu lors un rendez-vous avec le président des associations américaines de dispositifs médicaux car ils savent qu’ils ont un gros problème de stérilisation que nous pouvons résoudre. On a également rencontré un groupe d’hôpitaux gigantesque de New-York et du New-Jersey qui fait 16 milliards de chiffre d’affaire. C’est un client potentiel énorme pour nous. »

La pépinière d'entreprises est implantée dans un ancien chantier naval à Brooklyn © Radio France - Philippe Thomas

Certaines entreprises choisissent de s'implanter aux USA

D’autres sociétés misent également beaucoup sur le marché américain. C'est le cas de Protect écran à Rouen. Une petite entreprise familiale de 10 personnes (5 emplois fixes et autant de consultants) qui a inventé des films de protection pour tous les écrans tactiles uniques au monde. Ces films font en effet barrière aux microbes, aux virus, à la pluie, aux chocs et aux rayures. Elsa Mayer est du déplacement à New-York avant de s'installer aux Etats-Unis : « je pars au 1er mai à Detroit ouvrir une filiale pour être au cœur du marché américain. C’est un marché incontournable quand on sait que l’an passé 17 millions de voitures ont été vendues et que chacune d’entre elles possède en moyenne 5 écrans. » Un brevet a été déposé pour protéger ce procédé révolutionnaire.

Un pays où le chômage est sous la barre des 4% et où les salaires sont plus élevés qu'en France, "mais attention, on ne peut pas comparer, tout coûte plus cher ici et la protection sociale n'est pas la même" tempère une Française installée depuis 20 ans aux Etats-Unis. Il n'empêche, le pays qui représente 17 fois la France, fascine toujours autant.