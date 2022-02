Près de Perpignan, l'angoisse de Gabriel, dont la femme est bloquée en Ukraine

Gabriel Pla habite à Cases-de-Pène (Pyrénées-Orientales), mais sa femme, Élina, est bloquée en Ukraine depuis le début des bombardements russes. Une situation angoissante et de plus en plus difficile à vivre pour ce couple de jeunes mariés.

Gabriel Pla et sa femme, Elina, se sont mariés en novembre dernier à Maury (Pyrénées-Orientales). Depuis plusieurs semaines, Élina est retournée dans son pays d'origine, l'Ukraine, avec ses enfants, de 8 et 10 ans, faire les démarches administratives afin d'obtenir un visa. Visa qu'elle a obtenu ce mercredi, "tout était calé, mais les bombardements ont commencé dans la nuit", explique Gabriel, son mari, qui habite à Cases-de-Pène. Commercial itinérant, il a passé ces deux derniers jours accroché à son téléphone.

"On se sent impuissant et puis on pense à des trucs idiots" - Gabriel Pla, habitant de Cases-de-Pène

à lire aussi Guerre en Ukraine : des explosions entendues à Kiev, le président décrète la mobilisation générale

"On s'envoie des dizaines de messages par jour, on s'appelle tous les soirs", confie le jeune marié. Quand elle l'a appelé, jeudi matin, pour lui raconter les premiers bombardements qu'elle entendait de chez elle, à Mykolaïv (dans le sud de l'Ukraine), Gabriel n'arrivait pas à y croire. "On se sent impuissant, et puis on pense à des trucs idiots. Est-ce qu'on peut, avec une voiture, partir, aller chercher des gens là-bas ? En sachant que c'est complètement dangereux de le faire, mais on y pense".

Gabriel, qui ne peut pas s'empêcher de vérifier son téléphone "tous les quarts d'heure", reçoit, pendant l'interview, un message inquiétant : "Ils attaquent des civils, on n'est plus en sécurité". À la lecture du message, le commercial n'ose pas y répondre tout de suite : "C'est très compliqué, parce que je ne veux pas lui montrer que ça me fait paniquer".

Sur place, une situation de guerre

Il admire le sang-froid de sa femme, qui continue à aller travailler alors qu'elle "a le bruit des avions au-dessus de sa tête". "C'est la guerre, et elle continue de mener sa vie de façon presque normale, avec du scotch sur les vitres, en cas d'explosion. Et à côté de ça, elle a son devoir de maman, de préserver les enfants", énumère Gabriel.

"Ce qu'on redoute le plus, c'est malheureusement de faire partie des gens qui n'auront pas de chance. Mais on ne peut rien y faire", s'inquiète le quarantenaire. Il a contacté la cellule de crise du Quai d'Orsay pour demander à ce que sa famille soit rapatriée, mais il avoue que si cela ne se fait pas rapidement, "Élina va rentrer par ses propres moyens, en train, en avion, ou même en voiture s'il le faut, avant qu'il ne soit trop tard".