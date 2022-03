Près de trois cent réfugies ukrainiens accueillis en Vaucluse à ce jour

La préfecture de Vaucluse a mis en place un guichet unique pour l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des ressortissants ukrainiens. Il permet de gérer avec les arrivants, généralement des femmes et des enfants, le titre de séjour, l’hébergement, l'accès aux soins et les droits sociaux.

En attendant l'ouverture d'un point d'accueil Ukraine la semaine prochaine au 4 boulevard Limbert à Avignon, des box ont été aménagés dans le hall d'accueil de la préfecture à Avignon. Guichet unique géré en collaboration avec la préfecture par l'association Entraide Pierre Valdo.

La recherche d’hébergements mobilise préfecture et sous-préfectures et la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. Une "autorisation provisoire de séjour" au titre de la protection internationale est délivrée. Cette autorisation, valable 6 mois et renouvelable jusqu’à 3 ans, permet aux intéressés de solliciter une allocation temporaire similaire à l'allocation pour les demandeurs d'asile et de pouvoir accéder au marché du travail.

Un réseau vite mis en place pour assurer au mieux l'accueil de ces réfugies ukrainiens

L’ensemble de ces dispositifs a pour objectif d’assurer l’accueil par les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les particuliers dans les meilleures conditions. L'hébergement des personnes déplacées chez les particuliers implique au préalable une évaluation préalable pour s'assurer des conditions d’accueil requises.

La préfecture a en outre créé une boîte mail pour toutes les sollicitations relatives à la crise ukrainienne :

pref-accueil-ukraine@vaucluse.gouv.fr.

Ces réfugiés ukrainiens pour ceux qui ne sont pas accueillis par des particuliers sont dirigés dans l’immédiat vers plusieurs lieux d'hébergements collectifs comme le centre de vacances de Fontaine de Vaucluse ou encore un camping sur Courthezon.

Des réfugiés qui sont pour la plupart désemparés Copier

. - Préfecture de Vaucluse