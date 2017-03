Présidentielle 2017 : nos candidats français maîtrisent-ils les langues européennes ?

Les candidats à la présidentielle française, qui ont jusqu'au 17 mars pour remettre leurs parrainages, sont plus ou moins habiles dans la maîtrise des langues voisines, un détail qui a son importance car le multilinguisme ou non d'un pays joue un rôle crucial au niveau du commerce extérieur.

Les candidats à la présidentielle française ont jusqu'au 17 mars pour remettre leurs parrainages, des candidats plus ou moins pro-Européens et plus ou moins aptes à échanger dans la langue maternelle de nos voisins. Nos candidats ont-ils le don des langues ou leurs capacités se limitent-elles à l'anglais ?

En réalité, ils ne sont pas franchement polyglottes. En Anglais par exemple, le socialiste Benoît Hamon et Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière se débrouillent, la frontiste Marine Le Pen, elle, n'est pas très à l'aise aussi sa parade, c'est de boycotter la langue de Shakespeare pour mieux défendre celle de Molière, une Marine Le Pen qui avait d'ailleurs attaqué Emmanuel Macron en janvier dernier, au motif que son discours sur l'avenir de l'Europe, prononcé à Berlin, était en anglais. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, s'en sort bien mieux en espagnol. Finalement, le champion des langues, c'est le candidat du parti Solidarité et progrès, le Franco-Argentin Jacques Cheminade, qui a également beaucoup travaillé aux Etats-Unis.

Chez nos voisins, les hommes politiques s'en sortent-ils mieux ?

Dans les pays où l'enseignement des langues est le plus efficace, on retrouve les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Finlande et le Luxembourg. Là-bas, en toute logique, les femmes et hommes politiques sont plus enclins à maîtriser des langues étrangères, mais ce n'est pas une science exacte, la preuve avec Eila Aarnos, candidate finlandaise aux élections européennes en 2014. Son CV indiquait qu'elle maîtrisait quatre langues dont le français, elle a donc été interviewée dans notre langue : l'exercice s'est révélé un grand moment de solitude.

Celui qui maîtrise parfaitement notre langue, mais aussi l'anglais, l'espagnol, l'italien et le néerlandais, c'est le socialiste Martin Schulz, ex-président du Parlement européen et désormais concurrent de la chancelière Angela Merkel qui se présente à sa propre succession en septembre prochain.

C'est véritablement lors d'élections importantes qu'on s'intéresse au multilinguisme de nos élus, mais pourquoi ?

Parce que les langues, c'est bon pour le commerce... Comme disait l'ancien chancelier allemand Willy Brandt : "Si j'ai quelque chose à vous vendre, je parlerai votre langue mais si c'est vous qui avez quelque chose à me vendre, c'est à vous de me parler allemand..." Concernant le cas de la Grande-Bretagne, en 2004, le gouvernement décide de rendre optionnel l'apprentissage d'une langue vivante au-delà de 14 ans. Une décision qui a des conséquences économiques graves car la maîtrise de la langue de Shakespeare ne suffit pas pour exporter et s'imposer sur la scène internationale... Du moins, il faut faire l'effort d'apprendre ce que les universitaires appellent le "Business English as a lingua franca", comprenez un "anglais de cuisine" que maîtrise un Emmanuel Macron, ancien banquier chez Rothschild, mais pas le citoyen irlandais ou anglais lambda.

Cet anglais de cuisine n'est d'ailleurs pas très éloigné de celui qu'on pratique dans les couloirs du Parlement européen, avec son lot de contre-sens et de fautes grammaticales.