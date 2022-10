Présidentielle au Brésil : "Il faut rester d'une extrême prudence" avec les sondages

"Les sondages s'étaient trompés au premier tour sur le score de Bolsonaro", rappelle Christophe Ventura, directeur de recherches à l’IRIS, spécialiste du Brésil et auteur de "Géopolitique de l’Amérique Latine", ce dimanche matin sur Franceinfo. Le candidat d'extrême-droite avait recueilli 43% des voix contre 48% pour son rival de gauche.

ⓘ Publicité

"On est vraiment dans un pays chauffé à blanc"

"Il faut rester d'une extrême prudence, assure le chercheur. L'hypothèse d'un score qui ne correspond aux sondages est une possibilité qu'il faut avoir en tête. Les échantillonnages de populations qui ont servi à faire les sondages du deuxième tour sont les mêmes qu'au premier tour." Dans le dernier sondage de l'institut de référence Datafolha, publié jeudi, Lula recueille 53% des intentions de vote exprimées, contre 47% pour Bolsonaro.

"Et plus on va aller vers un scénario où les résultats seraient très étroits entre les deux candidats – avec Bolsonaro deuxième – plus on va aller vers un scénario de possible contestation des résultats par ce dernier, poursuit Christophe Ventura. Cela ouvrirait une situation qu’on ne peut pas anticiper mais dans laquelle les franges les plus radicalisées du "bolsonarisme" pourraient tout à fait prendre la rue, faire des actions coup de poing qui pourraient démultiplier les actes de violence politique."

Une violence qui s'est retrouvée dans le dernier débat télévisé entre les deux candidats .