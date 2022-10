Présidentielle au Brésil : le second tour se tient ce dimanche, Lula devance Bolsonaro dans les sondages

L'épilogue approche au Brésil. Après une campagne présidentielle électrique, les Brésiliens doivent départager les deux derniers candidats en lice lors du second tour de l'élection qui se tient ce dimanche. D'un côté, le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, 67 ans, et de l'autre l'ancien chef de l'État de gauche, Lula, de dix ans son aîné. Au premier tour, le 2 octobre, Lula est arrivé en tête avec 48% des voix , contre 43% pour Jair Bolsonaro. Mais le score du président d'extrême droite s'est révélé bien plus élevé que ce que prédisaient les sondages , lui donnant un certain élan pour la campagne de l'entre deux tours.

Un dernier face à face avant le scrutin

Lula et Jair Bolsonaro se sont rendu coup pour coup avant le second tour de dimanche, lors d'un débat télévisé vendredi soir. Roi des mensonges", "bandit, "déséquilibré"... Lors de ce débat de plus de plus de deux heures vendredi sur TV Globo, la chaîne la plus regardée du pays, les deux candidats se sont accusés sans arrêt de mentir, au détriment des expositions de projets concrets pour les quatre années de mandat en jeu au scrutin de dimanche.

"Lula, arrête de mentir, rentre chez toi!", a lancé le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, 67 ans, qui été jusqu'à déclarer que son adversaire devrait "se faire exorciser pour arrêter de mentir". L'ancien chef de l'Etat de gauche, qui a fêté ses 77 ans jeudi, n'était pas en reste : "ce type est le plus grand menteur de l'histoire du Brésil", a-t-il rétorqué, traitant par la suite son adversaire de "déséquilibré". Le débat a été interrompu à plusieurs reprises par des cris des équipes de campagne pour tenter de déstabiliser les candidats. Lula a attaqué son adversaire sur sa politique internationale, un sujet qui n'avait pratiquement pas été abordé lors des débats télévisés précédents. "Sous ton gouvernement, le Brésil est devenu un paria. Personne ne veut te recevoir et personne ne vient ici", a-t-il lancé.

Lula a légèrement augmenté (de quatre à six points) son avance dans le dernier sondage de l'institut de référence Datafolha, publié jeudi, avec 53% des intentions de vote exprimées, contre 47% pour le président d'extrême droite.

Bolsonaro va-t-il contester le résultat ?

L'ancien président des États-Unis Donald Trump a renouvelé ce vendredi son soutien à Jair Bolsonaro pour le second tour de l'élection présidentielle face à un Lula qui "détruirait rapidement (le) pays" selon lui. L'actuel chef d'Etat brésilien, d'extrême droite, est "un grand et respecté dirigeant" qui "se trouve aussi être un type super avec un très grand coeur", donc "dimanche, VOTEZ" pour lui, "il ne vous laissera jamais tomber!!!", a écrit le milliardaire républicain sur son réseau Truth Social. Pour rappel, le compte Twitter de Trump avait été suspendu en janvier 2021 .

L'Américain avait déjà appelé à voter pour son ancien homologue début septembre, reprenant à son compte le surnom de "Trump des Tropiques" donné à Jair Bolsonaro. L'affection est partagée, le leader brésilien étant un grand admirateur de Donald Trump, connu comme lui pour son usage intempestif des réseaux sociaux, son style provocateur et de nombreux dérapages**. Certains redoutent d'ailleurs qu'il ne conteste le résultat du scrutin** en cas de défaite, comme l'a fait Donald Trump après son revers en 2020, à l'image de l'invasion du Capitole à Washington.

Après avoir dénoncé le système d'urnes électroniques au Brésil, Bolsonaro a trouvé un nouveau cheval de bataille cette semaine : la dénonciation d'irrégularités présumées dans la diffusion de propagande électorale à la radio. Le Tribunal supérieur électoral (TSE) a rejeté la requête de l'équipe de campagne du chef de l'Etat, arguant qu'aucune preuve n'avait été présentée, ce qui pourrait constituer un "délit électoral" et une tentative de "déstabilisation du second tour".

Neymar réitère son soutien à Bolsonaro

L'attaquant superstar Neymar a réitéré samedi son soutien au président d'extrême droite Jair Bolsonaro et a promis de lui dédier son _"premier but"_à la Coupe du monde en cas de réélection. "Premier but avec deux mains", a lancé Neymar en référence au "22", le numéro que les électeurs doivent indiquer pour voter Bolsonaro, qu'il mimerait avec les doigts pour célébrer son premier but au Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), lors duquel le Brésil entre en lice le 24 novembre contre la Serbie. "La Coupe est proche. Ce serait vraiment merveilleux, Bolsonaro réélu, le Brésil champion et tout le monde heureux", a dit le numéro 10 de la Seleçao lors d'une transmission en ligne avec le président sortant, en campagne à Sao Paulo. Il avait déjà apporté son soutien à Jair Bolsonaro avant le premier tour du 2 octobre, un soutien rare parmi les footballeurs, qui sont pour la plupart restés silencieux.

Les "Avengers" s'invitent dans la bataille présidentielle

Les stars d'Hollywood qui interprètent les "Avengers", groupe de super-héros de la franchise Marvel, ont également pris position ce vendredi sur les réseaux sociaux pour appeler les Brésiliens à se rendre aux urnes ce dimanche. "La faim au Brésil n'est pas une fiction, mais elle peut prendre fin. Écoutez nos frères, votez dimanche prochain", a tweeté l'acteur Samuel L. Jackson, qui incarne le personnage de "Nick Fury" dans les films Marvel.

L'acteur américain répondait à un tweet de l'humoriste brésilien Fabio Porchat, qui demandait aux Avengers de l'"aide" dans la course pour le palais présidentiel du Planalto. "Ici, les méchants sont des sacs de courses vides, des armes qui arrivent dans les écoles, le manque de médicaments dans les pharmacies..... C'est un travail de super-héros. Est-ce que quelqu'un m'entend ?" a écrit l'humoriste, qui a déclaré son vote pour Lula. "Nous sommes avec vous dans cette mission", a répondu en portugais Chris Hemsworth sur Twitter à Juliette, une célébrité brésilienne_. "Avengers brésiliens, ce dimanche, vous êtes tous dignes de voter, quelque chose de plus puissant que n'importe quel marteau"_, a ajouté l'acteur de Thor.