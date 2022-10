Présidentielle au Brésil : Lula devance Jair Bolsonaro, un second tour aura lieu le 30 octobre

Un seul tour n'aura donc pas suffi. L'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, plus connu sous le nom de Lula, s'est imposé sur une marge bien plus faible que celle que lui prédisaient les sondages sur le président sortant Jair Bolsonaro au premier tour de l'élection brésilienne, ce dimanche. Ces résultats encore partiels ce lundi matin, mais quasi définitifs, laissent donc entrevoir un second tour qui s'annonce très disputé, le 30 octobre, car aucun des deux candidats n'a obtenu de majorité absolue.

"Nous allons gagner cette élection", promet Lula

Lula devance le président sortant Jair Bolsonaro de cinq points, avec 48,4% des suffrages exprimés pour le leader de gauche, et 43,2% pour le président d'extrême-droite, selon des résultats quasi définitifs mais encore partiels publiés par le Tribunal supérieur électoral (TSE). Les deux hommes devront donc être départagés lors d'un second tour, dimanche 30 octobre. La centriste Simone Tebet se classe troisième avec 4,16 % des voix, devant le travailliste Ciro Gomes estimé à 3,05 %.

Ce résultat constitue une certaine surprise dans le pays, alors que samedi soir le dernier sondage de l'institut de référence Datafolha donnait un avantage de 14 points à l'ex-président de gauche Lula. "Nous avons vaincu les mensonges" des sondages, s'est félicité le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui s'est dit optimiste à l'idée de "jouer la deuxième mi-temps" de la présidentielle. L'ancien président Lula, filant la métaphore, lui a répondu que ces résultats n'étaient qu'une "prolongation". "Je peux vous dire que nous allons gagner cette élection", a assuré celui qui a dirigé le pays entre 2003 et 2010. "La lutte continue, jusqu'à la victoire finale", a-t-il ajouté.

à lire aussi Brésil : une élection présidentielle sous tension pour arbitrer le duel entre Lula et Bolsonaro

Plus de 156 millions de Brésiliens étaient appelés à voter pour ce premier tour, qui s'est finalement déroulé sans violences ni incident majeur, alors que Jair Bolsonaro avait menacé à plusieurs reprises de ne pas reconnaître le résultat des urnes. L'écart plus réduit qu'attendu entre les deux candidats risque cependant de prolonger une situation politique tendue et les divisions dans le plus grand pays d'Amérique latine.