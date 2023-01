Procession, concert et bénévolat : on connaît le programme du couronnement de Charles III

Le week-end du couronnement du roi Charles III sera marqué par un concert de stars au château de Windsor ainsi que par un "grand déjeuner" national à la suite de la cérémonie, le 6 mai à l'abbaye de Westminster, et des processions royales, a annoncé samedi le palais de Buckingham. Le couronnement de Charles, âgé de 74 ans, aura lieu huit mois après le décès de la reine Elizabeth II , qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans.

Buckingham n'a pas indiqué dans son communiqué si Harry et son épouse Meghan, exilés en Californie, seraient présents. Le palais n'a d'ailleurs jamais officiellement réagi au livre explosif du prince, "Le Suppléant", dans lequel il porte des accusations contre plusieurs membres de la famille royale, en particulier son frère William et la reine consort Camilla.

Comment se déroulera la cérémonie religieuse ?

La cérémonie du couronnement se tiendra à l'abbaye de Westminster samedi 6 mai au matin et sera dirigée comme le veut la tradition par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, le chef spirituel de l'Eglise anglicane. "Le couronnement est un service religieux solennel, ainsi qu'une occasion de célébration et d'apparat", indique Buckingham. La cérémonie "sera tournée vers l'avenir, tout en étant ancrée dans les traditions et un apparat de longue date". Charles III et son épouse Camilla arriveront à Westminster depuis le palais de Buckingham dans une procession appelée la "procession du roi".

Lors de la Cérémonie, l'archevêque de Canterbury présentera d'abord le nouveau souverain à l'auditoire, qui l'acclamera. Le souverain prononcera le serment du couronnement. Par ce "Coronation Oath Act", rédigé en 1688, il s'engage notamment à "faire tout son possible" pour préserver l'Église anglicane et la religion protestante.

Installé dans la chaise du roi Édouard, trône de bois fabriqué en 1300 et utilisé à chaque couronnement depuis 1626, le roi recevra ensuite onction et bénédiction de l'archevêque. Charles III recevra enfin ses attributs royaux, notamment un sceptre, puis la couronne, déposée sur sa tête par l'archevêque de Canterbury. La reine consort Camilla -un titre voulu par Elizabeth II pour la deuxième épouse de son fils- sera aussi couronnée pendant la cérémonie, dont les préparatifs sont connus sous le nom d'"Operation Golden Orb".

Après la cérémonie, ils retourneront à Buckingham dans le cadre de la "procession du couronnement", pour laquelle ils seront rejoints par d'autres membres de la famille royale. "Au palais de Buckingham, le roi et la reine consort, accompagnés de membres de la famille royale, apparaîtront sur le balcon pour conclure" la journée.

Concerts, chorales, déjeuner, bénévolat et jour férié

Le lendemain aura lieu un concert au château de Windsor, à l'ouest de Londres, avec "des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines". Une "chorale du couronnement" montera sur scène, avec des chanteurs de chorales de réfugiés, du service de santé public, des groupes de chant LGBTQ+. Également le dimanche, la population est invitée à participer au "grand déjeuner du couronnement", des fêtes de voisinage pour "célébrer l'amitié". "Des milliers d'événements" devraient avoir lieu dans les rues, les jardins, les parcs, selon le communiqué.

Le lundi 8 mai, qui sera un jour férié, les gens seront encouragés à faire du bénévolat. Cette démarche vise à "rapprocher les gens et à créer un mouvement de bénévolat qui durera après le week-end du couronnement".

Charles III est le roi le plus âgé à accéder au trône dans l'histoire de la monarchie britannique, après les sept décennies de règne d'Elizabeth II. Après le décès d'Elizabeth II, Charles a enregistré un bond de popularité (70% d'opinions favorables) mais reste derrière son fils William (84%) et l'épouse de ce dernier, Kate (80%).