PSG : Presnel Kimpembe organise une vente aux enchères au profit de Haïti

Ce n'est pas un secret, Presnel Kimpembe est un joueur généreux sur le terrain et au grand coeur en dehors. Discret sur les actions qu'il mène, le défenseur parisien a décidé de passer la vitesse supérieur dans son engagement. Il y a quelques semaines, le titi parisien a lancé sa propre association : STRONG3R. L'idée première est de s'engager auprès des enfants de la région mais aussi d'organiser des actions pour venir en aide à l'international.

Touché par le séisme en Haïti

Natif de Beaumont-sur-Oise dans le 95, Presnel Kimpembe a des origines congolaises par son papa et haïtiennes par sa maman. Et c'est justement vers Haïti que la première action de STRONG3R va se tourner. Touché par le séisme de la mi-août qui a fait plus de 2000 morts et des milliers de blessés, le joueur du PSG a décidé de s’associer à Médecins Sans Frontières pour venir en aide à la population en Haïti. L'idée est de récolter des fonds via une vente aux enchères avec des objets de sport.

En 10 jours, plus d'une quarantaine d'objets récoltés

Depuis ce lundi et jusqu'au 8 novembre, la plateforme de vente aux enchères drouotonline.com a ouvert une salle de ventes virtuelle avec 39 objets. On y trouve bien évidement des maillots et chaussures dédicacés par Presnel Kimpembe mais aussi un maillot de Kylian Mbappé, des gants du champion d'UFC Ciryl Gane, le fleuret olympique d'Enzo Lefort, le kimono de Clarisse Agbégnénou ou encore le maillot du basketteur des Milwaukee Bucks Axel Toupane. Toutes ces pièces, Presnel Kimpembe les a récoltées en tout juste 10 jours.

Comme l'indique le joueur dans un communiqué "l’intégralité des fonds collectés sera reversée à Médecins Sans Frontières pour soutenir leur action en Haïti."