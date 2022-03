Puy-de-Dôme : Vic-le-Comte boucle sa collecte solidaire pour les Ukrainiens ce mercredi soir

Mission accomplie à Vic-le-Comte. Les habitants du secteur ont répondu à l'appel lancé par Jérôme Guttierez, pompier sur la commune et membre de "Pompiers de l'Urgence Internationale". Des centaines de cartons sont prêts à partir pour la Moldavie qui accueille des réfugiés ukrainiens.

A Vic-le-Comte, au sud de Clermont-Ferrand, la collecte en faveur des Ukrainiens sera bouclée ce mercredi soir. En quatre jours, les dons ont afflué : vêtements chauds pour enfants et adultes, produits d'hygiène, produits paramédicaux, jouets etc. Tout ça partira en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, en camion, pour la Moldavie, et sera distribué sur place aux réfugiés. L'opération est pilotée par "Pompiers de l'Urgence Internationale" (PUI). Elle est soutenue par la mairie de Vic-le-Comte.

Trier, emballer et penser aux réfugiés

La caserne des pompiers de Vic-le-Comte est transformée en centre de collecte. Depuis dimanche, les habitants du coin y déposent leurs dons. Tous ont le coeur serré, tous se disent proches des Ukrainiens. Claudine est venue apporter des vêtements et des produits pharmaceutiques : "J'ai beaucoup d'empathie pour tous ces gens. Hélas, on n'apprend pas de l'histoire" dit-elle.

Même sentiment chez les bénévoles venus donner un coup de main aux pompiers. Marie-Pierre, appelée à la rescousse par son fils, trie et emballe des vêtements. Elle pense à ceux qui vont les porter : "J'ai beaucoup de peine pour eux".

A Vic-le-Comte, le tri des vêtements destinés aux réfugiés ukrainiens © Radio France - Dominique Manent

Bernard est l'ancien chef de centre de Vic-le-Comte. Pompier à la retraite, il a lutté contre les incendies dans le midi, prêté main forte pendant les inondations dans le Gard, mais jamais il n'aurait imaginé participer à un dispositif de guerre : "On se sent vraiment concerné."

Pompiers de Vic-le-Comte et bénévoles solidaires des Ubrainiens © Radio France - Dominique Manent

Une belle solidarité

C'est Jérôme Guttierez, pompier sur la commune et membre de l'association "Pompiers de l'Urgence Internationale" qui a lancé le dispositif. Il n'en revient encore pas : tous ces appels reçus, tous ces dons accumulés ! Il remercie ses collègues pompiers sans qui rien n'aurait pu se faire, les bénévoles, et bien sûr les très nombreux donateurs.

Maintenant, avec PUI, il faut trouver le transporteur qui fera la route jusqu'en Moldavie. Là-bas, les dons seront distribués aux réfugiés. Jérôme a proposé sa candidature pour faire le voyage et participer à la distribution. C'est PUI qui décidera. Quoi qu'il arrive, il a le sentiment d'avoir été utile.

La collecte de Vic-le-Comte se termine ce mercredi soir. On peut encore déposer des dons de 17 heures à 20 heures. Des lampes-torches dynamo serraient particulièrement bienvenues.