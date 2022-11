Qatar : un "ambassadeur" de la Coupe du Monde qualifie l'homosexualité de "dommage mental"

C'est une nouvelle déclaration inquiétante, à onze jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Malgré plusieurs déclarations officielles apaisantes ces dernières semaines, un ambassadeur du Mondial a tenu des propos choquants envers les homosexuels.

"Dommage mental"

Interrogé par la chaîne publique ZDF, Khalid Salman, 60 ans, a voulu "parler des gays". "Le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici mais ils devront accepter nos règles", a asséné cet ancien international qatari, désormais chargé de la promotion de la Coupe du Monde. Avant de préciser sa pensée concernant l'homosexualité : "c'est 'haram' (ce qui signifie "interdit", ndlr) car c'est un dommage mental". Khalid Salman a ensuite été interrompu par un attaché de presse.

Les organisateurs du Mondial n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Des déclarations "horribles"

La ministre allemande de l'intérieur, Nancy Faeser, a qualifié ces déclarations "d'horribles", lors d'une conférence de presse à Berlin. Mais elle rappelle avoir obtenu des garanties de sécurité pour les spectateurs, de la part du Premier ministre qatari. Elle a d'ailleurs décidé d'assister au premier match de l'Allemagne au Mondial-2022, contre le Japon, le 23 novembre.

Une tribune appelle les joueurs à condamner les atteintes aux droits des LGBT+

Ce mercredi 9 novembre, un collectif d'associations et de personnalités appelle l'Equipe de France à dénoncer les atteintes aux droits des personnes LGBT+ commises par les autorités du Qatar. "Fédération, dirigeants, joueurs et arbitres du football français, vous avez le pouvoir d'être entendus par des millions de personnes (...). Nous demandons que vous preniez position publiquement pour défendre ces droits fondamentaux", écrivent les associations, parmi lesquelles SOS Homophobie, la Fédération LGBTI+, ou plusieurs centres LGBT régionaux, dans une tribune publiée sur le site du quotidien Ouest-France.

Le Qatar "persécute, emprisonne et torture les personnes LGBT+, les privant de leurs droits les plus fondamentaux", poursuit le texte, qui dénonce un silence de la FFF, des grands clubs et des joueurs de l'équipe de France. Cette tribune, également relayée par une pétition sur le site change.org, a aussi été signée par des élus engagés pour la cause LGBT, comme l'adjoint à la maire de Paris Jean-Luc Roméro-Michel, ou le député (LFI) Andy Kerbrat.

Les supporters accueillis "sans discrimination"

Les déclarations des responsables qataris ont varié à plusieurs reprises au sujet des droits LGBT+. L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani avait assuré le 21 septembre que tous les supporters seraient accueillis "sans discrimination" lors de la compétition. Des propos contredits par plusieurs enquêtes journalistiques. Au mois de mai, trois médias scandinaves affirmaient que plusieurs hôtels qataris refusaient d'accueillir des couples d'hommes.

En avril, le responsable de la sécurité du tournoi avait appelé les supporters homosexuels à la plus grande discrétion dans les stades. "Si un supporteur brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu'on veut l'offenser, mais pour le protéger. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors, ne venez pas insulter toute une société."

De son côté, la FIFA a réaffirmé que les drapeaux arc-en-ciel, symboles de la communauté LGBT+, seraient autorisés autour des stades. Les capitaines de plusieurs équipes européennes, dont celles d'Angleterre, de France et d'Allemagne, porteront des brassards aux couleurs arc-en-ciel avec le message "One Love" dans le cadre d'une campagne antidiscrimination.

L'homosexualité punie de 7 ans de prison au Qatar

Cible de nombreuses organisations comme Amnesty International, le Qatar est intraitable sur la question de l'homosexualité. Le code pénal établit que la sodomie ou les relations sexuelles entre hommes sont des infractions passibles de peines pouvant aller jusqu’à sept ans de prison, voire la peine de mort si les "coupables" sont musulmans.

Les relations sexuelles hors mariage sont également interdites. "Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés", indiquait une source policière, citée par plusieurs médias britanniques.