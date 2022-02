Les JO sont retransmis comme toujours sur France 2 et France 3, mais il faut se lever au milieu de la nuit pour suivre les épreuves en direct à cause du décalage horaire avec la Chine.

JO d'hiver de Pékin : quand et comment suivre la compétition qui débute ce vendredi ?

Il va falloir se lever très tôt pour vivre en direct les exploits des 88 sportifs français aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui débutent vendredi 4 février. La Chine a 7 heures d'avance sur la France, ce qui veut dire que les épreuves au JO débutent vers 2 heures du matin, heure française, et se termineront chaque jour en début d'après-midi.

Comme d'habitude, France 2 et France 3 retransmettent en alternance les compétitions jusqu'à la fin des olympiades le 20 février. Le service public a également lancé une chaine digitale temporaire, baptisée "Beijing h24" et accessible sur france.tv. Elle propose 24h sur 24 et 7 jours sur 7 la diffusion en direct des épreuves ou des rediffusions. Eurosport diffuse aussi l'intégralité des JO, mais il faut être abonné pour pouvoir accéder aux programmes.

Vous pouvez aussi compter sur France Bleu ! Nous vous ferons vivre sur nos antennes et sur francebleu.fr tous les temps forts de ces 24 Jeux olympiques d'hiver.