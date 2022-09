Quand la Reine Elizabeth II saluait la violette de Toulouse

Le 7 avril 2004, la Reine Elizabeth II est en visite à Toulouse. A la demande du maire de l'époque Philippe Douste-Blazy, Hélène Vié est chargée de lui remettre un bouquet de violettes. Présidente de l'association "Les amis de la Violette" à l'époque, elle en garde un souvenir ému.

"Un des plus beaux moments de ma vie"

Hélène Vié a toujours la photo de ce moment unique. Elle trône fièrement sur la péniche postée sur le canal du midi. "Quel souvenir ! C'était magique. Le stress montait, sa dame de compagnie est arrivée en premier et s'est adressée à moi en me disant que la Reine allait être très honorée et qu'elle allait me faire une belle surprise. Un silence, la voiture noire stationne au niveau des arcades du capitole. Et là : elle descend de la voiture vêtue tout en violet ! Elle est arrivée avec une classe et une élégance incroyables. On lui a remis le bouquet de violettes. Elle était très touchée, elle me dit que c'est un plaisir d'être vêtue avec la couleur de notre chère violette. J'étais aux anges, très étonnée qu'elle s'adresse à nous avec un parfait français. Je me souviens qu'il y avait des hommes armés sur les toits du Capitole et moi j'avais le privilège de parler violette avec elle. Pour Toulouse et pour notre travail autour de la violette j'étais fière. Elle a reçu du monde toute la journée au Capitole avec ce beau bouquet. Cela fait partie des plus beaux moments de ma vie."