Découvrez le programme du roi Charles III lors de sa visite à Bordeaux 

Le programme de la visite d'Etat du roi Charles III à Bordeaux se précise à quelques jours de sa venue. L'ambassade de Grande-Bretagne en France a en effet communiqué ce mercredi à le sujet. Si elle ne donne aucune sur sa visite, sa Majesté devrait bien débarquer à Bordeaux le vendredi 22 septembre avec Camilla. Ils arriveront sûrement de Paris en train.

ⓘ Publicité

Selon les autorités, le couple royal rencontrera "les services d’urgence et les communautés touchées par les incendies de forêt de Bordeaux en 2022, à la forêt expérimentale, un site conçu pour surveiller les réactions des forêts urbaines au changement climatique." Il s'agit pour être précis de la la forêt expérimentale du parc de l’Observatoire à Floirac. Charles III et Camilla iront aussi à la rencontre "des militaires britanniques et français pour en savoir plus sur la collaboration entre les deux nations en matière de défense", poursuit le communiqué. Ce passage en revue des groupes pourrait se passer sur la place des Quinconces.

Un évènement pour promouvoir la Grande-Bretagne

Ils assisteront également à "un événement de la campagne GREAT à Bordeaux, qui présentera des entreprises britanniques et françaises et permettra à leurs Majestés de rencontrer des membres des communautés française et britannique de la ville." Cette campagne est déployée par l’agence nationale de promotion du tourisme, VisitBritain, afin de stimuler le trafic vers la Grande-Bretagne. Ils viendront donner un gros coup de projecteur à celle-ci.

Enfin, "le couple royal visitera un vignoble biologique, le premier à avoir adopté une approche durable de la production de vin." Il s'agit comme prévu du château Smith Haut Lafitte, à Martillac, grand cru classé de Pessac-Léognan. Un programme extrêmement dense où un moment musical avec un concert pourrait encore se greffer.