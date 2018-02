L'Armée de Terre a publié ce mercredi soir le portrait du sergent-chef Emilien Mougin et du brigadier-chef Timothé Dernoncourt morts en opération au Mali. Ils appartenaient au 1er régiment des spahis de Valence (Drôme).

Deux soldats sont morts ce mercredi au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule blindé. Tous deux appartenaient au 1er régiment de spahis de Valence. Ils étaient engagés dans l'opération antidjihadiste Barkhane depuis janvier, pour une durée de quatre mois.

L'Armée de Terre a publié ce mercredi soir leur portrait.

Le brigadier-chef Timothé Dernoncourt était âgé de 32 ans. Né en Colombie, il a servi la France depuis plus de 14 ans et a accompli toute sa carrière chez les spahis de Valence. Il était célibataire.

Portrait du brigadier-chef Timothé Dernoncourt - Facebook Armée de Terre

Le sergent-chef Emilien Mougin, âgé de 31 ans, était pacsé et père de deux enfants. Il est né à Gap (Hautes-Alpes) et a servi dans divers corps avant de rejoindre les spahis de Valence en 2013. Il servait la France depuis plus de 13 ans.

Portrait du sergent-chef Emilien Mougin - Facebook Armée de Terre

Un autre militaire a été blessé dans cette même explosion. Il s'agit du chef de corps du 1er régiment des spahis de Valence, le colonel François-Xavier Héon. Il a pris ses fonctions en juin dernier à la tête du régiment.