Qui sont ces centaines de militaires qui traversent la Côte-d'Or ?

Leur trajet reste secret, mais ils ne passeront sans doute pas inaperçus. A partir de ce mercredi 6 avril et pour trois jours, 500 militaires britanniques vont traverser la Côte-d'Or à bord de 300 véhicules militaires.

Ces soldats vont circuler par convois d'environ 50 véhicules. Ils ne feront que passer et il ne faut pas s'affoler, la préfecture de Côte-d'Or nous demande justement de ne pas appeler les forces de l'ordre ou les pompiers si vous les croisez. Leur forte présence n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ils rejoignent d'autres troupes en Macédoine pour un vaste exercice international sous commandement américain.

"Il s’agit d’un transit d’éléments de la 16th Air Assault Brigade Combat Team. Ce mouvement s’inscrit en amont d’un exercice multinational planifié en Macédoine du Nord, dirigé par le commandement américain en Europe, regroupant 16 nations participantes." précise la préfecture de Côte-d'Or.

"La France apporte à ce mouvement un soutien logistique (fourniture de gîtes et de carburant) comme elle l’a déjà fait précédemment dans le cadre d’exercices de l’OTAN en Europe (transits de détachements américains notamment). Cet exercice planifié de longue date n’a aucun lien direct avec le conflit ukrainien.

Le détachement britannique, composé de près de 300 véhicules et de plus de 500 militaires, transitera sur le territoire national entre Calais et le tunnel de Fréjus. Son itinéraire reste confidentiel."

Le passage de ce convoi prendra fin vendredi 8 avril en fin de journée.