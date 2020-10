Au sommaire de cette édition: La rentrée universitaire en Egypte qui aura lieu le 17 octobre; la Corse toujours confrontée au racisme; la Palestine qui se souvient de la tragédie de Sabra et de Chatila; les chansons satiriques au Liban.

Racisme, éducation, chansons satiriques et cinéma au sommaire de Kantara

Les couacs du E-learning en Egypte

La rentrée universitaire en Egypte qui aura lieu le 17 octobre, apporte cette année un certain nombre de changements avec en premier lieu un système d’enseignement hybride. Or, le e-learning n’est toujours pas développé en Egypte ! Selon les estimations, seul 37% des habitants possèdent une connexion internet à domicile. Reportage Mona Farid de Radio Le Caire.

Pas plus de racisme en Corse que sur le continent

En Corse, malgré l’existence du CORAH, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui multiplie les actions pour limiter la propagation du racisme et faire reculer les préjugés et les haines, les cas de discrimination augmentent. Reportage Pierre-Louis Sardi pour RCFM à Bastia

Le souvenir de la tragédie de Sabra et de Chatila en Palestine

Dans ce numéro de Kantara, Mayada Shili nous invite à nous souvenir de la tragédie de Sabra et de Chatila qui reste pour les palestiniens un terrible rappel de leur déplacement forcé. Violette Rafidi de Radio Palestine International dénonce la nouvelle politique de l’occupation envers le peuple palestinien.

Les élus libanais cibles des chansons satyriques

Au Liban, Michelle Keserwany, co-scénariste du film Capharnaüm de Nadine Labaki, et sa sœur Noëlle, écrivent et interprètent depuis une dizaine d'années des chansons satiriques qui dénoncent la politique du pays. Aujourd’hui, ils lancent leur chanson "romance politique" en hommage aux victimes du 4 août.

