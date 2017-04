Radio Souriali, une radio syrienne basée à Bordeaux

Pour informer sur le conflit en Syrie malgré la guerre, Iyad Kallas a fondé Radio Souriali à Bordeaux. Une station accessible sur internet et par satellite en Syrie.

Iyad Kallas a 33 ans. Il est arrivé en France en 2010 et s’est inscrit à l’université de Bordeaux pour préparer son master. Quand la guerre a éclaté en 2012, il s’est retrouvé exilé, seul en France. Toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses neveux et nièces sont restés à Damas.

Contourner la censure

Le jeune trentenaire, 28 ans à l’époque, décide alors de rassembler plusieurs personnes de confiance pour créer Radio Souriali. Une station syrienne pour contourner la censure de l’information opérée par le régime de Bachar al-Assad. "On a senti la nécessité d’avoir une voix qui serait le porte-parole des Syriens", raconte le fondateur.

Sur le terrain ou en exil

Radio Souriali, qui signifie "la Syrie est à moi" naît en 2012. Aujourd’hui elle diffuse principalement des conseils administratifs pour les réfugiés syriens exilés en Europe et des émissions culturelles pour leur permettre d’en apprendre davantage sur leur pays d’accueil.

Iyad Kallas souhaite aussi et surtout s’adresser aux Syriens restés au pays qui n’ont pas accès à une information libre et indépendante. « Par exemple ces derniers jours, on a diffusé des messages de prévention pour expliquer comment se protéger en cas d’attaque chimique », détaille Iyad Kallas. Le régime de Bachar Al-Assad a mené une violente attaque chimique jeudi. 86 personnes sont mortes dont 30 enfants à Khan Cheikhoun, un petit village syrien.

Des émissions en réécoute

En plus de la censure, les coupures d’électricité sont très fréquentes en Syrie depuis le début de la guerre et empêchent les Syriens de s’informer sur le conflit en cours. Radio Souriali s’adapte à cette réalité du terrain : "Toutes nos émissions sont téléchargeables pour être accessibles en cas de coupure".