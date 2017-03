Raid de la police à Birmingham après l'attentat de Londres

La police britannique a mené dans la nuit un raid à un domicile à Birmingham, dans le nord du pays, quelque heures après l'attentat à Londres d'inspiration islamiste qui a fait cinq morts en comptant l'assaillant, ont indiqué jeudi des médias.

Une opération de police s'est déroulée jeudi matin très tôt à Birmingham, selon des informations recueillies par Franceinfo, après l'attaque terroriste de mercredi devant le Parlement britannique de Westminster qui a fait quatre morts plus l'assaillant et une quarantaine de blessés. L'opération s'est située exactement à Hagley road, une artère principale.

D'après l'Agence Press Association et la télévision en continu Sky, l'opération était liée à l'auteur présumé de l'attaque. La police a refusé de confirmer que l'opération était liée à l'attentat. Selon Sky, plusieurs personnes ont été arrêtées lors de cette opération. Birmingham est un fief des islamistes britanniques et l'un des auteurs des attentats de Bruxelles et Paris, Mohamed Abrini, y avait séjourné avant les attaques.

La piste du "terrorisme islamiste" est privilégiée pour l'attaque à Londres, qui a fait quatre morts, outre l'assaillant, et une quarantaine de blessés devant le Parlement, un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles. L'acte n'avait apparemment toujours pas été revendiqué jeudi matin. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicide du 7 juillet 2005, revendiqués par des sympathisants d'Al-Qaïda, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun londoniens.