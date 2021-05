Plusieurs partis de gauche, organisations et associations avaient donné rendez-vous devant la cité administrative en fin d'après-midi . 250 personnes ont manifesté dans le calme brandissant notamment le drapeau palestinien ou bien des drapeaux marqués "paix".

Rassemblement à Avignon ce samedi pour le retour au calme et un soutien au peuple palestinien

Des manifestants unanimes pour dénoncer les bombardements de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mais aussi fustigeant un gouvernement français jugé par eux trop inerte. En France certaines manifestations ont été interdites, comme à Paris ,Nice, ou Aubervilliers et Montreuil en Seine-Saint-Denis. .

A Paris des heurts se sont produits entre manifestants et forces de l'ordre. Des rassemblements - statiques- ou des manifestations , autorisés, se sont déroulés aussi à Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille ( plusieurs milliers de manifestant a constaté France Bleu Provence ) , Nantes, Rennes, Toulouse, Lille, Metz, Strasbourg ou encore Saint-Etienne.

Gérald Darmanin avait demandé aux préfets de suivre de près les rassemblements de soutien au peuple palestinien prévus et d'assurer la protection des lieux fréquentés par la communauté juive. Plusieurs capitales étrangères ont aussi connu de telles manifestations avec des milliers de personnes comme à Berlin , Londres ou Madrid.

Pendant ce temps les affrontements entre le Hamas et Israël ont déjà fait en quelques jours 139 morts à Gaza , enclave palestinienne sous blocus israélien et contrôlée par le Hamas, et dix côté israélien. Aucun signe d'apaisement hier malgré les appels de la communauté internationale.