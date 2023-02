Rassemblement émouvant pour les un an de la guerre en Ukraine

Brandit très haut, dessiné sur les pancartes, ou porté sur les épaules, le drapeau bleu et jaune est un slogan. Famille d'accueil et réfugiés marchent côte à côte avec ce petit quelque chose d'intime. Un regard, une caresse sur le bras. Depuis 6 mois, Annie héberge Anastasia, 25 ans "Je pourrais être sa grand-mère", et Annie se dit prête à accueillir la jeune femme encore le temps qu'il faudra. Anastasia sourit. Elle qui apprend le français et qui voudrait bien faire venir sa mère. Parce que la victoire comme le promet son président Zelenski ? "Un rêve qui dure, depuis un an. On ne sait vraiment pas de quoi sera fait demain".

Tatiana Vidal, franco-ukrainienne, installée à Piriac-sur-mer depuis 12 ans préside l'association Familles sans frontières France-Ukraine. Elle a toute une partie de sa famille encore en Ukraine. Certains proches ont été mobilisés. "C'est toute une année passée collée à l'actualité, sur les nerfs. Un pied ici, un pied là-bas". Mais, ce rassemblement, c'est aussi pour dire "merci pour le soutient et la solidarité".

Le cortège s'avance vers le front de mer. Par terre aux pieds du monuments aux morts, une carte de l'Ukraine dessinée à la craie. Quelques bougies, l'hymne ukrainien et cet espoir de "voir la lumière dans la nuit".