Rassemblement pour l'Ukraine à Niort : "il faut faire quelque chose pour arrêter cette guerre"

Drapeaux jaunes et bleus aux couleurs de l'Ukraine, bande-son de musique populaire et un besoin de se retrouver. À Niort, une quarantaine de personnes se sont rassemblées place de la Brèche ce lundi 10 octobre à 18 heures à l'initiative de l'association Solidarité Deux-Sèvres Ukraine . Beaucoup de femmes, des jeunes et des enfants, réfugiés dans les Deux-Sèvres à la suite du déclenchement de la guerre en février dernier.

Tous sont choqués des frappes russes qui se sont abattues sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine ce lundi. "C'est affreux. Il y a les enfants, les civils. Ça ne peut pas continuer. Ce comportement on peut le définir comme du terrorisme, on ne peut pas trouver d'autre mot", lance Uliana Bonneau. Ukrainienne d'origine, elle vit à Niort depuis deux ans et préside l'association Solidarité Deux-Sèvres Ukraine. "La Russie est un État terroriste" s'affiche d'ailleurs sur de nombreuses pancartes.

"Nous sommes pour l'avenir, pas pour la guerre"

"On essaie de menacer le peuple, de faire peur. Quand j'entends qu'une ville a été bombardée je sais que là-bas il y a quelqu'un que je connais alors je cherche des informations. Ce n'était pas facile de trouver la connexion. Parmi mes amis, ma famille heureusement tout va bien. Aujourd'hui il y a eu une centaine de missiles lancés, qui sait comment se sera demain", s'inquiète Maryna, une mère de famille originaire de Kharkiv qui a quitté l'Ukraine en mars dernier.

Les participants ont fait le tour de la place de la Brèche, à Niort. © Radio France - Noémie Guillotin

Finalement, les participants décident de marcher autour de la Brèche, pour sensibiliser. "Nous avons la sensation que les Européens commencent à oublier que la guerre continue. On veut aussi attirer l'attention des gens qu'il faut agir, qu'il faut vraiment faire quelque chose pour arrêter cette guerre", insiste Uliana Bonneau.