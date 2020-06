Rebond du coronavirus en Chine : l'épidémie "sous contrôle" à Pékin

L'épidémie de coronavirus à Pékin est "sous contrôle", a annoncé ce jeudi l'épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Wu Zunyou.

Le pic atteint le 13 juin

"Quand je dis qu'elle est maîtrisée, cela ne signifie pas que le nombre de cas deviendra nul demain ou après-demain", a-t-il précisé. "La tendance persistera pendant un certain temps, mais le nombre de cas diminuera, tout comme nous l'avons constaté en janvier et février", a-t-il poursuivi, ajoutant que le pic du

rebond épidémique avait été atteint le 13 juin à Pékin.

La vie avait repris un cours quasi normal dans la capitale chinoise après deux mois sans aucune contamination. Mais l'apparition il y a quelques jours d'un nouveau foyer d'infection a relancé la vigilance. Le ministère chinois de la Santé a fait état de 21 malades supplémentaires au cours des 24 dernières heures dans la ville de 21 millions d'habitants, portant à 158 le nombre de cas recensés depuis la semaine dernière.

Mesures de confinement et dépistage massif

Les autorités locales ont engagé depuis quelques jours une vaste campagne de dépistage des habitants et de désinfection des restaurants. Une trentaine de zones résidentielles, sur les milliers que compte Pékin, ont par ailleurs été placées en quarantaine et tous les établissements scolaires ont été refermés jusqu'à nouvel ordre. La municipalité a appelé ses habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de Pékin et drastiquement réduit les liaisons aériennes. Les personnes habitant dans des zones classées "à risque moyen ou élevé" ont elles interdiction de sortir de la ville.

Le marché de gros de Xinfadi, principal lieu d'approvisionnement en fruits et légumes de la capitale, est soupçonné d'être la source des nouvelles contaminations.