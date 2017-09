Référendum en Catalogne : la tension monte entre Barcelone et Madrid, les nationalistes corses solidaires des Catalans

Le bras de fer se poursuit entre Barcelone et Madrid. La garde civile a procédé ce jour à des arrestations et saisi plusieurs millions de bulletins de vote devant servir au référendum d'autodétermination du 1er octobre. Les leaders nationalistes corses, solidaires des Catalans, condamnent.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Barcelone pour protester contre les arrestations. Des bousculades entre policiers et manifestants ont eu lieu, selon l'AFP. "Les forces d'occupation dehors!", criaient certains manifestants à Barcelone. Une porte-parole de la garde civile a confirmé "treize arrestations de hauts responsables du gouvernement de Catalogne et 22 perquisitions" pour empêcher la tenue du référendum le 1er octobre. Les gardes civils ont saisi mercredi des millions de bulletins de vote à Bigues, à 45 km de Barcelone, selon une source proche de l'enquête.

Le gouvernement "a suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne et appliqué de facto un état d'urgence", Carles Puigdemont

Le président catalan Carles Puigdemont lors de sa conférence de presse à Barcelone - TV3

Le gouvernement "a suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne et appliqué de facto un état d'urgence", a affirmé le président catalan Carles Puigdemont, accusant le gouvernement espagnol d'être "totalitaire" et de violer les "droits fondamentaux". "Nous avons tous l'obligation de respecter la loi", avait auparavant déclaré à Madrid le chef du gouvernement Mariano Rajoy lors d'une houleuse séance parlementaire où un groupe d'élus catalans a quitté l'hémicycle.

Une situation explosive, qui se dégrade d'heure en heure. Et provoque d'innombrables réactions, notamment parmi les leaders nationalistes corses.

"Ministères perquisitionnés, fonctionnaires arrêtés, matériel électoral saisi. Soutien total au peuple catalan, à son gouvernement, à ses maires", écrit dans un tweet gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse. Un tweet de solidarité écrit également en catalan.

Conselleries escorcollats, funcionaris detinguts, material electoral incautat. Total suport al poble, als battles i al Govern de #Catalunyapic.twitter.com/tMWjDohR2U — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) September 20, 2017

Parmi les nombreuses autres réactions en Corse, celle de Jean-Guy Talamoni. Selon le président de l'Assemblée de Corse, "on n'arrête pas un peuple libre".

Combat perdu d'avance pour une Espagne dérivant vers l'autoritarisme. On n'arrête pas un peuple libre #independencia#1OvotaremSI — Jean-Guy Talamoni (@JeanGuyTalamoni) September 20, 2017

Le célèbre Barça, qui soutient le référendum, est aussi intervenu dans le débat pour condamner les opérations policières.

"Après les faits survenus ces derniers jours, et en particulier aujourd'hui, en lien avec la situation politique de la Catalogne, le FC Barcelone, fidèle à son engagement historique en faveur de la défense du pays, de la démocratie, de la liberté d'expression et du droit à décider, condamne toute action susceptible d'empêcher le plein exercice de ces droits", écrit le Barça dans un communiqué. "En ce sens, le FC Barcelone manifeste publiquement son soutien à toutes les personnes, structures et institutions qui travaillent pour garantir ces droits", ajoute le club, disant vouloir respecter "la volonté de la majorité du peuple de Catalogne".

Les indépendantistes ont obtenu 47,6% des suffrages lors des élections régionales catalanes

La Catalogne est profondément divisée sur ses relations avec Madrid. Les indépendantistes ont obtenu 47,6% des suffrages lors des élections régionales catalanes en septembre 2015, après une campagne centrée sur un programme visant à mener la région vers l'indépendance. C'est moins que la somme des voix pour les partis soutenant le maintien en Espagne (51,28%), mais les indépendantistes disposent de la majorité des sièges au Parlement régional, par le jeu de la pondération des suffrages (Source AFP). Plus de 70% des Catalans souhaitent cependant pouvoir s'exprimer sur la question de l'indépendance à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages.