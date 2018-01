France Bleu Nord a recueilli la voix d'un réfugié de Guinée-Conakry, qui vit aujourd'hui à Lille. Il raconte l'enfer vécu en Libye pendant son périple entre l'Afrique et l'Europe. Dans le chaos libyen, les migrants sont retenus, vendus, et réduits à l'état d'esclaves.

Lille, France

Il a aujourd'hui 20 ans, , et près de trois ans après avoir quitté son pays, la Guinée-Conakry, où il était étudiant et catalogué comme opposant politique, il tient à garder l'anonymat. La peur qu'on le reconnaisse, la peur que là-bas, on sache ce qu'il a enduré.

C'était l'enfer

Son voyage vers l'Europe commence au printemps 2015. Le Mali, puis le Burkina, le Niger. Il arrive alors en Libye, où règne le chaos. Le groupe avec lequel il voyage est abandonné dans le désert libyen : "un gars nous a pris, et nous a abandonnés dans le désert. J'ai vu des personnes qui mouraient devant moi ! C'était l'enfer".

Vendus comme des esclaves

Une voiture finit par passer et emmène les survivants dans une ville au centre du pays. Mais l'enfer ne fait que commencer, les réfugiés tombent entre les mains de groupes criminels qui font du trafic d'êtres humains. De l'esclavage : "ils prennent des personnes, les mettent dans une grande maison, ils viennent en prendre à chaque fois deux ou trois, pour les vendre. Tu travailles obligatoirement, sinon on te tue ! Tu travailles dans les champs, tu fais des choses que ne sont même pas pour un être humain. Parfois tu ne manges pas de la journée, mais tu dois travailler".

J'existais, mais je ne vivais pas

Et puis il y a la torture, il raconte : les geôliers ont appelé sa famille en Guinée, demandé une rançon, et pour montrer qu'ils ne plaisantaient pas, l'ont électrocuté : "on te déshabille, on verse de l'eau sur toi, et après ils envoient le courant, pour que tu cries, et que la famille sache réellement que tu n'es pas à l'aise là-bas. On te frappe aussi, on te traite comme un animal. J'existais, mais je ne vivais pas".

120 personnes entassées dans un bateau de fortune

Le jeune homme est ensuite emmené dans un camp à Tripoli. Un militaire l'aide à s'échapper, et l'emmène vers les rives de la Méditerranée. Il doit embarquer dans un bateau de fortune, conçu pour 10 passagers, où 120 personnes s'entassent. 48 heures de traversée, encore une fois plusieurs personnes meurent autour de lui. Il arrive miraculeusement sain et sauf en Italie, et rejoint la France au cours de l'été 2017. Ce qu'il a vécu le hante encore, dans ses cauchemars : "parfois quand je dors, je rêve que je suis dans leurs mains, je me réveille en criant".

J'ai décidé de parler, il faut que je le fasse

Jusqu'ici il n'avait jamais voulu raconter ce qu'il a vécu, mais aujourd'hui il veut que le monde sache, et réagisse : "c'était un voyage en enfer. Mais j'ai décidé de parler, il faut que je le fasse. Parce que j'ai la certitude qu'il y a des personnes qui endurent encore plus qu'avant". Le jeune Guinéen est demandeur d'asile en France, pays où il souhaite faire sa vie. Il aimerait voir le gouvernement français agir sur le continent africain, pour que plus personne n'ait à entreprendre ce genre de voyage à travers l'enfer.

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a récemment dénoncé la situation des migrants en Libye, "outrage à la conscience de l'humanité".

L'ONG Amnesty International a également enquêté sur "le piège libyen", et interrogé 90 réfugiés dans des centres d'accueil en Italie.