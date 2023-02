Un an de guerre en Ukraine : "jamais on n'aurait cru vivre en France" explique Vadym, réfugié à Montbrison

Debout en survêtement noir au bord du terrain de football Montplaisir, Vadym entraîne les jeunes de l'US Ecotay-Moingt. Mais si on lui avait dit, le 23 février 2022, qu'il viendrait coacher de jeunes footballeurs en France près de Montbrison, cet Ukrainien n'y aurait pas cru. L'invasion russe le 24 février l'an passé a bouleversé ses plans.

Une décision rapide

Dès les premiers tirs de roquettes sur sa ville de Jytomyr, au Nord-Ouest de Kiev, Vadym et sa femme Anna réfléchissent, et prennent très rapidement la décision de l'envoyer, elle et leur petit garçon de deux ans et demi, à Savigneux, près de Montbrison, chez un ami de Vadym. Lui doit rester au pays : les hommes ont interdiction de quitter l'Ukraine. "A la frontière, c'était compliqué, parce que je ne savais pas quand je les reverrais."

Sachant sa femme et son fils en sécurité, il endure quatre mois d'alertes aériennes, de bombardements. Il érige des défenses autour de la ville, en empilant des sacs de sable. Mais en juin, il peut rejoindre sa famille dans la Loire : son fils étant reconnu handicapé, Vadym dispose d'une dérogation et peut partir.

Depuis la fin juin, il vit dans le Forez, d'abord à Savigneux chez son ami, puis dans son propre appartement à Montbrison. "C'est bizarre, parce que tu sais que ton pays est en guerre, mais toi tu es là, en France, en sécurité. C'est difficile mentalement." Il ne regrette pas d'avoir quitté l'Ukraine et ne se sent pas coupable, mais il ne veut pas oublier les soldats qui combattent l'invasion russe. "Ces sont des héros" assure-t-il.

