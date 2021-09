Réfugiées à Orléans après avoir fui Kaboul en Afghanistan, elles racontent

"J'ai quitté l'Afghanistan le 26 août 2021"... Cette date, Fatima s'en souviendra sans doute toute sa vie. C'est le jour où elle a fui son pays. Fatima était policière, à Kaboul. Un métier qui la mettait en danger, ainsi que toute sa famille. Elle a donc décidé de partir, mais elle confie : "les souvenirs de notre départ de Kaboul son vraiment durs. Les talibans attaquaient les gens, ils m'ont attrapée par le bras, ils ont attaqué mon père. Nous avons eu beaucoup de mal à entrer dans l'aéroport".

Cette jeune femme de 28 ans a pu bénéficier de l'aide de la France pour quitter son pays, avec huit membres de sa famille, son père, sa mère, ses frères et soeurs. "Mais il reste là-bas mon oncle, ma tante, mes grand-parents. Et ma soeur, qui elle n'a pas pu partir. Nous avons eu quelques nouvelles, mais elle se cache, elle passe son temps à changer d'endroit pour échapper aux talibans".

Bientôt une autre destination qu'Orléans

Pour Fatima, les talibans n'ont pas changé : "pour eux, la police, et surtout si c'est une femme, c'est l'ennemi. Ils pensent toujours qu'une femme doit rester travailler à la maison".

Elle a pu bénéficier d'un hébergement dans un ancien hôtel de la métropole d'Orléans, et les services de l'Ofii, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, sont venus prendre en charge les demandes d'asile, avec l'aide d'une association spécialement mandatée pour cet accompagnement. Comme la plupart des autres réfugiés, principalement des femmes, elle et sa famille espèrent obtenir le statut de réfugié. Elles quitteront bientôt cet hôtel, pour un nouveau logement, dans le Loiret ou ailleurs.

Venue seule, elle s'inquiète pour sa famille

Shakiba, elle, n'a pas la chance d'avoir sa famille avec elle : "mon père, ma mère, mon frère et ma soeur, ils sont tous restés à Kaboul". Journaliste à la télévision, en Afghanistan, elle ne pouvait pas rester : "tous les journalistes, et encore plus les femmes, étaient en danger avec l'arrivée des talibans".

Même si elle est soulagée d'être en France, et derrière son sourire, Shakiba cache l'inquiétude qui l'habite, pour ses proches : "malheureusement je suis venue seule. Je voudrais me réjouir, j'ai envie d'avoir une belle vie ici, mais je ne peux pas. Je suis dans l'attente de revoir ma famille, et je suis seule, alors je ne peux pas me dire que la vie est belle".

La jeune femme a pu avoir quelques nouvelles, "mais comme ils savent que je suis bien ici, ils ne veulent pas me dire que là-bas ça ne va pas. A cause de moi, ils ne disent rien, alors que je sais, nous savons tous, que nos familles sont en danger".